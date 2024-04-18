Оппозиция Грузии выдвинула часовой ультиматум из-за закона об иноагентах

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В Тбилиси третий день протестующие выступают против законопроекта об иноагентах. Правящая партия обещала принять его, президент Саломе Зурабишвили предупредила, что наложит вето. Об этом информирует FormulaNews.
Митингующие шествием направились к зданию правительства, выдвинув ультиматум с требованием отозвать спорный законопроект об иностранных агентах в течение часа. К 23:00 по местному времени (22:00 мск) срок ультиматума подошёл к концу.
После этого часть человек направились к Госканцелярии, где, по данным местных информагентств, уже находятся сотрудники полиции и спецназ.
Глава государства прокомментировал происходящее в соцсети X.
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После этого часть человек направились к Госканцелярии, где, по данным местных информагентств, уже находятся сотрудники полиции и спецназ.
Глава государства прокомментировал происходящее в соцсети X.
«Третья ночь достойного протеста против принятия российского закона! С одной стороны — грузинский народ, с другой — 83 депутата, проголосовавших против европейского будущего. Люди всегда побеждают!», — написала президент.Читайте также:
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Алина Юрчак