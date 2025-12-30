Опубликовали касающийся мужчин приказ Минобороны РФ
Командующие войсками военных округов и военные комиссары совместно с органами исполнительной власти и местного самоуправления организуют и обеспечат проведение круглогодичного призыва на военную службу в 2026 году — с 1 января по 31 декабря.
Такое распоряжение дал глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Документ опубликовали в Telegram ведомства.
Уточняется, что мероприятия будут распространяться на мужчин 18–30 лет, которые не состоят в запасе и подлежат призыву. Также Белоусов поручил провести увольнение солдат, матросов, сержантов и старшин, у которых истёк установленный срок службы.
Ранее сообщалось о нововведениях, которые начнут действовать в России с 1 января 2026 года.
