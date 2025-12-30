Опубликовали касающийся мужчин приказ Минобороны РФ

30 декабря 2025, 12:12

МО РФ опубликовало приказ Белоусова о круглогодичном призыве в следующем году

Фото: istockphoto/zim286

Командующие войсками военных округов и военные комиссары совместно с органами исполнительной власти и местного самоуправления организуют и обеспечат проведение круглогодичного призыва на военную службу в 2026 году — с 1 января по 31 декабря.