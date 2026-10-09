Выяснилось, что ВСУ столкнулись с острой нехваткой личного состава и дезертирством
Вооружённые силы Украины столкнулись огромными проблемами из-за критической нехватки бойцов. Об этом сообщает ABC.
Согласно материалу, нужда в пополнении рядов ВСУ ощущается всё острее. Даже сейчас некоторые подразделения укомплектованы лишь наполовину — их командиры и представители Минобороны Украины регулярно жалуются на невозможность сформировать личный состав. Это оборачивается новыми потерями, а также значительным ростом случаев дезертирства.
Эксперты связывают желание украинцев покинуть опасную зону с измотанностью, слабой организацией и недостаточной подготовкой новобранцев. В таких условиях ВСУ не могут переломить ситуацию — им приходится ограничиваться локальными действиями.
Ранее «Радио 1» передавало, что мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей временно уехать из города из-за угрозы масштабного коммунального кризиса. Подробности читайте здесь.
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