09 октября 2026, 02:47

ABC: ВСУ столкнулись с критической нехваткой личного состава и дезертирством

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Вооружённые силы Украины столкнулись огромными проблемами из-за критической нехватки бойцов. Об этом сообщает ABC.