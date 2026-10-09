В Петропавловске-Камчатском застрелили медведя, появившегося в черте города
В Петропавловске-Камчатском застрелили медведя, который появился в черте города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Согласно материалу, животное заметили 8 октября в районе «Нового кладбища». На место оперативно выехали специалисты. Когда они обнаружили медведя, то приняли решение о его ликвидации. Никто из местных жителей не пострадал.
Напомним, что 9 сентября в Петропавловске-Камчатском ввели режим повышенной готовности. Причиной стали частые выходы медведей к людям — сейчас больших хищников замечают в городе практически каждый день.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Иркутской области агрессивный медведь напал на пенсионера во время рыбалки. Мужчина выжил — он отбился от хищника и уплыл на лодке на безопасное расстояние, однако получил различные травмы тела и рук.
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