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В Петропавловске-Камчатском застрелили медведя, появившегося в черте города

Фото: iStock/Piotr Krzeslak

В Петропавловске-Камчатском застрелили медведя, который появился в черте города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.



Согласно материалу, животное заметили 8 октября в районе «Нового кладбища». На место оперативно выехали специалисты. Когда они обнаружили медведя, то приняли решение о его ликвидации. Никто из местных жителей не пострадал.

Напомним, что 9 сентября в Петропавловске-Камчатском ввели режим повышенной готовности. Причиной стали частые выходы медведей к людям — сейчас больших хищников замечают в городе практически каждый день.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Иркутской области агрессивный медведь напал на пенсионера во время рыбалки. Мужчина выжил — он отбился от хищника и уплыл на лодке на безопасное расстояние, однако получил различные травмы тела и рук.

Мария Моисеева

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