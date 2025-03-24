Орловский губернатор пояснил указ о выплатах беременным школьницам

Дважды в год в России стартуют призывные кампании — весной и осенью. В этот период мужчины получают повестки и должны явиться в военкомат. Однако с 1 апреля 2025 года призыв будет проходить по новым правилам. Соответствующие поправки Государственная дума приняла 19 марта в первом чтении. «Радио 1» расскажет, кого призовут, кто может получить отсрочку и какие нововведения вступят в силу.