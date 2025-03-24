Орловский губернатор пояснил указ о выплатах беременным школьницам

Андрей Клычков (Фото: РИА Новости)
К указу о единовременной выплате в 100 тысяч рублей беременным школьницам стоит отнестись, как к еще одной мере поддержки, заявил в Telegram-канале глава Орловской области Андрей Клычков.
«…Прошу расценивать этот указ как еще одну меру социальной поддержки для жителей региона в непростой жизненной ситуации, утвержденный на федеральном уровне, а не сомнительный инфоповод для громких заголовков», — сказано в публикации чиновника.Клычков добавил, что, по его данным, подобная мера принята уже в более 40 регионах страны. Он также выразил уверенность в том, что от этих рекомендаций не отступят и другие субъекты России. Ранее депутат Госдумы Нина Останина дала оценку указу Клычкова.
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