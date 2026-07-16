Ортопед объяснил усиление боли в суставах перед дождем

16 июля 2026, 10:50

Ортопед Джайна: Суставы болят из-за падения атмосферного давления перед дождем

Фото: iStock/anatoliycherkas

Ортопед Ануджа Джайна заявил, что дискомфорт в коленях и других суставах накануне дождя связан с изменениями погоды. Особенно остро их ощущают люди с остеопорозом, отметил врач. Об этом сообщает The Times of India.