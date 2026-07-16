Ортопед объяснил усиление боли в суставах перед дождем
Ортопед Ануджа Джайна заявил, что дискомфорт в коленях и других суставах накануне дождя связан с изменениями погоды. Особенно остро их ощущают люди с остеопорозом, отметил врач. Об этом сообщает The Times of India.
По словам специалиста, осадки часто приходят вместе с похолоданием и высокой влажностью. При уменьшении давления ткани вокруг сочленений слегка увеличиваются в объеме. Это способно создавать нагрузку на нервные окончания и провоцировать неприятные ощущения.
Холод заставляет мышцы напрягаться сильнее, поэтому движения становятся скованными. Ситуацию усугубляет малоподвижность: в ненастье люди реже выходят на улицу и дольше остаются без физической активности. Из-за этого суставы теряют тонус, а боль ощущается заметнее.
Чтобы уменьшить метеозависимую боль в суставах, важно сохранять умеренную активность даже в плохую погоду: подойдут прогулки, мягкая растяжка, плавание, упражнения для мышц ног и спины. Перед выходом на улицу стоит тепло одеваться, особенно защищать колени и поясницу, а дома можно использовать теплый душ или грелку на 15–20 минут, если нет воспаления и выраженного отека. При сильной или постоянной боли лучше обратиться к врачу: он поможет исключить артрит, травмы и другие причины, а также подберет безопасное лечение.
Для здоровья костей и суставов в рационе должны быть источники кальция и витамина D: молочные продукты, твердый сыр, йогурт без избытка сахара, яйца, жирная рыба — например, лосось, сельдь или скумбрия. Полезны также белок, овощи, зелень, орехи и бобовые, а для снижения воспалительных процессов — рыба с омега‑3, оливковое масло, ягоды и цельнозерновые продукты. Важно пить достаточно воды, поддерживать нормальный вес и не принимать кальций или витамин D в высоких дозах без рекомендации врача.
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