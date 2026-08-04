Осень начнется удивительным образом, предупредил эколог

04 августа 2026, 20:30

Эколог Хитев: многие россияне удивятся началу осени

Фото: istockphoto/DOF

Сентябрь во многих субъектах Российской Федерации может стать продолжением летнего сезона. Устойчивого похолодания в первый месяц осени не прогнозируется, однако не исключены кратковременные дожди и усиление ветра. Такой прогноз озвучил эколог Юрий Хитев.