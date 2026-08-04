Осень начнется удивительным образом, предупредил эколог
Сентябрь во многих субъектах Российской Федерации может стать продолжением летнего сезона. Устойчивого похолодания в первый месяц осени не прогнозируется, однако не исключены кратковременные дожди и усиление ветра. Такой прогноз озвучил эколог Юрий Хитев.
По словам эксперта, первая декада августа ознаменовалась аномальной жарой, однако во второй половине месяца погодный фон изменится, пишет RT. Ожидается влияние атлантических циклонов, что принесет дожди, грозы, шквалистый ветер и относительное похолодание. Метеоролог предупреждает, что аналогичный нестабильный характер погоды с высокой вероятностью сохранится и в первые недели осени.
Особое внимание в прогнозе уделено октябрю. Этот месяц, по оценке Хитева, может стать самым нестабильным в осеннем периоде. Специалист отмечает, что теплые дни будут резко сменяться арктическими вторжениями, что спровоцирует значительные перепады температур и ночные заморозки.
Ранее синоптик ответил, когда кончится последняя летняя жара в Москве. Подробности в нашем материале.
Читайте также: