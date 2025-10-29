Основательницу Meduza* Галину Тимченко** объявили в международный розыск
Основательница Meduza* Галина Тимченко** объявлена в международный розыск. Об этом сообщили в столичном главке Следственного комитета.
Следствие получило доказательства её причастности к деятельности признанной в РФ нежелательной организации. По ходатайству следствия суд заочно избрал в отношении Тимченко* меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее стало известно, что Тимирязевский районный суд Москвы назначил штраф в 50 тысяч рублей актеру Семену Трескунову**. Причиной стало нарушение порядка деятельности иностранного агента.
Читайте также: **признаны иноагентами в РФ