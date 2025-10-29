Достижения.рф

Основательницу Meduza* Галину Тимченко** объявили в международный розыск

Галина Темченко** (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Основательница Meduza* Галина Тимченко** объявлена в международный розыск. Об этом сообщили в столичном главке Следственного комитета.



Следствие получило доказательства её причастности к деятельности признанной в РФ нежелательной организации. По ходатайству следствия суд заочно избрал в отношении Тимченко* меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что Тимирязевский районный суд Москвы назначил штраф в 50 тысяч рублей актеру Семену Трескунову**. Причиной стало нарушение порядка деятельности иностранного агента.

Читайте также:

**признаны иноагентами в РФ
Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0