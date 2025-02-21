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Сиделка ограбила, а родная дочь хочет сдать в хоспис: исповедь Натальи Фатеевой на шоу «Малахов». Как на самом деле живет актриса

Наталья Фатеева (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Наталья Фатеева (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Народная артистка РСФСР, 90-летняя Наталья Фатеева, срочно обратилась в программу «Малахов», чтобы поделиться своей историей о том, как стала жертвой мошенницы, нанятой для ухода за ней. Пожилой актрисе стало сложно передвигаться и выполнять домашние дела самостоятельно, поэтому благотворительный фонд подобрал ей сиделку из патронажного агентства. Чем обернулось доверие Фатеевой к малознакомой женщине расскажет «Радио 1».

Сиделка ограбила Фатееву


Наталья Фатеева и Андрей Малахов (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Народная артистка РСФСР Наталья Фатеева на протяжении 25 лет избегала интервью, а все фотографии, появлявшиеся в бульварных изданиях, были сделаны скрытыми камерами. Ее молчание породило множество слухов о ее жизни. И вот Наталья Николаевна позвонила в полном отчаянии — ей нужна была помощь. Рассказ о краже и ужасной ситуации, в которой она оказалась, стал для нее настоящей исповедью.

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По словам Фатеевой, однажды она попросила сиделку снять небольшую сумму с её банковской карты, так как ей нужны были деньги до поступления пенсии. На следующий день актриса решила сменить пин-код карты в банке и узнала, что сиделка сняла и присвоила 40 тысяч рублей. Испугавшись остаться без помощи, Фатеева не уволила мошенницу сразу, что дало ей возможность украсть еще 30 тысяч рублей прямо из сумки пожилой артистки.

Фатеева решила не обращаться в полицию, надеясь разрешить ситуацию мирным путем, однако бывшая сиделка перестала выходить на связь. Агентство, через которое она была нанята, отказалось брать на себя ответственность за ее действия.

«Из-за проблем с ногами я редко выхожу из дома, поэтому доверила свою банковскую карту домработнице, попросив ее снять деньги. Я понимала, что это рискованно, но не думала, что кто-то может быть настолько нечестным. На следующий день я попросила у подруги водителя с машиной. Она услышала наш разговор и спросила: "Почему вы едете в банк?" Я ответила, что хочу поменять ПИН-код, чтобы его знали только я», — рассказала Наталья Николаевна.

Бывшая жена актера и режиссера Владимира Басова пришла в банк вместе с домработницей. Сотрудник банка сообщил ей, что с ее карты уже были сняты деньги — 40 тысяч рублей. Как выяснилось, помощница актрисы воспользовалась ее картой.
«Она придумала историю, что я сама попросила ее снять деньги для меня. Когда я сказала, что не просила об этом, она ответила: "Вам нужно лечиться, вы ничего не помните. Идите в больницу". Она разговаривала со мной очень грубо», — пожаловалась Фатеева.
Сиделка Фатеевой (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Артистка отметила, что сиделка не только ограбила ее, но и оскорбила.

«У меня не было сил вступать с ней в перепалку. Она кричала и выглядела так, будто готова меня убить», — добавила кинозвезда.

Наталья Николаевна сообщила, что осталась без денег.

«Кроме 40 тысяч, она забрала еще 30 тысяч, которые были у меня дома. Ночью она позвонила моей знакомой и сказала, что я ее выгнала. Просто ей нужно было уехать. Когда я уснула, она забрала свои вещи, вызвала такси и уехала. Так закончилась эта история. Она ужасный человек», — заявила Фатеева.

Родная дочь намерена сдать Фатееву в хоспис


У актрисы Натальи Фатевой есть единственная дочь, Наталья, которую она родила от космонавта и Героя Советского Союза Бориса Егорова. Сейчас дочери 55 лет. В интервью Фатеева призналась, что между ней и дочерью существуют конфликты, так как Наталья хочет устроить мать в хоспис.

«Моей дочери это не нравится. Она считает, что я должна жить в каком-то месте, где нет проблем. Я ответила ей: "Забудь об этом. Если хочешь, можешь сама туда поехать. Я никуда не уеду. Буду жить в этой квартире до конца своих дней". Я уже пять дней одна и никого не хочу видеть», — поделилась актриса.

В конце передачи Андрей Малахов обратился к домработнице Рано Абдуганиевой: «Я надеюсь, что вы смотрите нашу программу. Если вы готовы поговорить, Рано, мы ждем вашего звонка и вашей версии событий». Наталья Фатеева уже несколько лет передвигается на костылях после шести сложных операций — двух в Израиле и четырех в России. Ей заменили суставы, но один из них не прижился, что вызвало инфекцию и осложнения.

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Эксперт раскрыла, как не дать ребенку стать дроппером
Омбудсмен Волынец посоветовала следить за детьми, чтобы они не стали дропперами
21 февраля 2025, 16:39

Фото: iStock/chameleonseye

Нужно учить детей финансовой грамотности, критическому мышлению, осторожному отношению к незнакомцам, чтобы они не попали под влияние мошенников и не стали дропперами — теми, через чьи счета злоумышленники переводят краденные деньги, в том числе на Украину. Об этом заявила детский омбудсмен РТ Ирина Волынец.
Однако самый лучший вариант, по ее мнению, — это контроль за расходами ребенка.
«По детским картам, по данным банков, проходит около десяти миллиардов рублей в год — это огромные цифры. Понятно, что большая часть этих денег идет на игры, на разные покупки, встроенные в мобильных приложениях», — пояснила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане.
Волынец подчеркнула, что родителям, чей ребенок перевел деньги незнакомым людям, следует немедленно обращаться в полицию, так как сокрытие данного факта лишь усугубит вину.
«В случае, если будет возбуждаться уголовное дело, это может привести к таким последствиям, что даже ребенка могут лишить свободы», — добавила омбудсмен.
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Следственный комитет прокомментировал сообщения о расследовании гибели Лермонтова
«Известия»: СК РФ опроверг сообщения о начале расследования гибели Лермонтова
21 февраля 2025, 16:35

Фото: istockphoto/blinow61

В Следственном комитете России опровергли сообщения о начале расследования смерти русского писателя Михаила Лермонтова, погибшего на дуэли в 1841 году. Об этом представители ведомства сообщили в беседе с «Известиями».
«О якобы начале расследования ранее «РИА Новости» сообщил депутат Госдумы Николай Бурляев. По его словам, на протяжении многих лет специалисты указывали на недобросовестность следствия, которое проводили после гибели писателя», — пишет издание.
В то же время сенатор Андрей Клишас опроверг другую появившуюся в сети информацию — о требованиях Генпрокуратуры лишить неприкосновенности бывшего губернатора Ростовской области и действующего сенатора Василия Голубева. В разговоре с «Газетой.Ru» он подчеркнул, что распространившиеся сообщения — фейк.
«Такой запрос выносится на пленарное заседание и его докладывает генпрокурор. Изданию 161.ru нужно немного изучить матчасть, а потом фантазировать. Голубева никуда не приглашали и не допрашивали как свидетеля. Это очередной фейк от 161.ru», — заявил сенатор.
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В Госдуме сообщили о повышении социальных пенсий
Депутат Бессараб: социальная пенсия значительно вырастет после индексации в апреле
21 февраля 2025, 16:30

Фото: iStock/shurkin_son

В апреле 2025 года за счет индексации существенно вырастет социальная пенсия, на которую могут рассчитывать граждане с инвалидностью, потерявшие кормильца или вышедшие на пенсию на пять лет раньше. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, общее пенсионное обеспечение, независимо от социальной пенсии, не будет меньше установленного для него прожиточного минимума.
«Сегодня это 15 250 рублей. Если прожиточный минимум в регионе ниже этой суммы, то пенсионеру будут доплачивать до уровня общефедерального из федерального бюджета. Если прожиточный минимум выше, как в Москве, то регион сам доплачивает. Но что самое важное — социальная доплата обязательно обеспечивает соответствующую величину», — подчеркнула парламентарий в беседе с RT.
Тем временем доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, как получать пенсию более 50 тысяч рублей. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт пояснил, что для этого нужно заработать минимум 300 пенсионных баллов. По его словам, учитывая стоимость одного балла в 145 рублей в этом году, можно посчитать всю пенсию на портале «Госуслуг», сложив баллы и фиксированную выплату.
«Если гражданин набрал к моменту назначения страховой пенсии 256,287 пенсионного балла, размер его страховой пенсии составит 46246,15 рубля. Чем больше набрано пенсионных баллов, тем выше будет размер пенсии. При 300 пенсионных баллах размер страховой пенсии по старости составит 52614,7 рубля», — добавил он.
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#прожиточный минимум
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«Одаривает теплом»: Синоптик рассказала о погоде на оставшиеся февральские дни
Синоптик Позднякова: ближайшие дни температура в Москве напомнит весеннюю
21 февраля 2025, 16:24

Фото: iStock/yulenochekk

Погода балует москвичей и жителей области солнечными лучами. Как долго продлится это, и стоит ли уже ждать весну?
Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила, что солнечные лучи прогреют воздух и стены московских зданий.

«Природа уже сейчас одаривает теплом — буквально за 2 часа температура повысилась на 6−7 градусов. В ближайшие дни погода в столичном регионе будет определять западный антициклон. Осадков не ожидается, будет небольшая облачность в ночные часы и большой суточный ход температуры. Дневная температура будет напоминать весеннюю», — сказала синоптик.

По ее словам, следующий понедельник будет самым холодным в феврале (до -15 градусов), а далее температура будет комфортнее и приятнее.

«И мы ждем, что в середине недели ночи станут заметно теплее, а температура воздуха приблизится к климатической норме», — заключила Позднякова.

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#весна
#зима
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России предрекают засуху
Натуралист Хабургаев: России грозит весенняя сушь из-за отсутствия снега
21 февраля 2025, 16:11

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Средней полосе России грозит весенняя сушь, если не будет обильных осадков и привычного таяния снегов. Об этом заявил натуралист, ведущий Александр Хабургаев в беседе с Общественной Службой Новостей.
По его словам, засуха — самая большая опасность, которая может быть этой весной. Столь мягкие зимы, подчеркнул он, могут привести к вспышкам всевозможных грибных заболеваний, а также росту численности различных вредителей.
«Самая большая опасность заключается в том, что может наступить сушь весной. В прошлом году был аномальный паводок, что положительно сказалось на урожае и на растениях. За счет капиллярности почвы из грунтовых вод влага поднимается наверх, но если прежнего таяния снегов, к которому мы привыкли в средней полосе, не будет, если не будет обильных осадков, то плохо придется всем», — считает натуралист.
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