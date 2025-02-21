Сиделка ограбила, а родная дочь хочет сдать в хоспис: исповедь Натальи Фатеевой на шоу «Малахов». Как на самом деле живет актриса

В апреле 2025 года за счет индексации существенно вырастет социальная пенсия, на которую могут рассчитывать граждане с инвалидностью, потерявшие кормильца или вышедшие на пенсию на пять лет раньше. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, общее пенсионное обеспечение, независимо от социальной пенсии, не будет меньше установленного для него прожиточного минимума.