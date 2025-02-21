Сиделка ограбила, а родная дочь хочет сдать в хоспис: исповедь Натальи Фатеевой на шоу «Малахов». Как на самом деле живет актриса

Наталья Фатеева (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Народная артистка РСФСР, 90-летняя Наталья Фатеева, срочно обратилась в программу «Малахов», чтобы поделиться своей историей о том, как стала жертвой мошенницы, нанятой для ухода за ней. Пожилой актрисе стало сложно передвигаться и выполнять домашние дела самостоятельно, поэтому благотворительный фонд подобрал ей сиделку из патронажного агентства. Чем обернулось доверие Фатеевой к малознакомой женщине расскажет «Радио 1».
Сиделка ограбила Фатееву
Наталья Фатеева и Андрей Малахов (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Народная артистка РСФСР Наталья Фатеева на протяжении 25 лет избегала интервью, а все фотографии, появлявшиеся в бульварных изданиях, были сделаны скрытыми камерами. Ее молчание породило множество слухов о ее жизни. И вот Наталья Николаевна позвонила в полном отчаянии — ей нужна была помощь. Рассказ о краже и ужасной ситуации, в которой она оказалась, стал для нее настоящей исповедью.
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По словам Фатеевой, однажды она попросила сиделку снять небольшую сумму с её банковской карты, так как ей нужны были деньги до поступления пенсии. На следующий день актриса решила сменить пин-код карты в банке и узнала, что сиделка сняла и присвоила 40 тысяч рублей. Испугавшись остаться без помощи, Фатеева не уволила мошенницу сразу, что дало ей возможность украсть еще 30 тысяч рублей прямо из сумки пожилой артистки.
Фатеева решила не обращаться в полицию, надеясь разрешить ситуацию мирным путем, однако бывшая сиделка перестала выходить на связь. Агентство, через которое она была нанята, отказалось брать на себя ответственность за ее действия.
«Из-за проблем с ногами я редко выхожу из дома, поэтому доверила свою банковскую карту домработнице, попросив ее снять деньги. Я понимала, что это рискованно, но не думала, что кто-то может быть настолько нечестным. На следующий день я попросила у подруги водителя с машиной. Она услышала наш разговор и спросила: "Почему вы едете в банк?" Я ответила, что хочу поменять ПИН-код, чтобы его знали только я», — рассказала Наталья Николаевна.
Бывшая жена актера и режиссера Владимира Басова пришла в банк вместе с домработницей. Сотрудник банка сообщил ей, что с ее карты уже были сняты деньги — 40 тысяч рублей. Как выяснилось, помощница актрисы воспользовалась ее картой.
«Она придумала историю, что я сама попросила ее снять деньги для меня. Когда я сказала, что не просила об этом, она ответила: "Вам нужно лечиться, вы ничего не помните. Идите в больницу". Она разговаривала со мной очень грубо», — пожаловалась Фатеева.
Сиделка Фатеевой (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Артистка отметила, что сиделка не только ограбила ее, но и оскорбила.
«У меня не было сил вступать с ней в перепалку. Она кричала и выглядела так, будто готова меня убить», — добавила кинозвезда.
Наталья Николаевна сообщила, что осталась без денег.
«Кроме 40 тысяч, она забрала еще 30 тысяч, которые были у меня дома. Ночью она позвонила моей знакомой и сказала, что я ее выгнала. Просто ей нужно было уехать. Когда я уснула, она забрала свои вещи, вызвала такси и уехала. Так закончилась эта история. Она ужасный человек», — заявила Фатеева.
Родная дочь намерена сдать Фатееву в хоспис
У актрисы Натальи Фатевой есть единственная дочь, Наталья, которую она родила от космонавта и Героя Советского Союза Бориса Егорова. Сейчас дочери 55 лет. В интервью Фатеева призналась, что между ней и дочерью существуют конфликты, так как Наталья хочет устроить мать в хоспис.
«Моей дочери это не нравится. Она считает, что я должна жить в каком-то месте, где нет проблем. Я ответила ей: "Забудь об этом. Если хочешь, можешь сама туда поехать. Я никуда не уеду. Буду жить в этой квартире до конца своих дней". Я уже пять дней одна и никого не хочу видеть», — поделилась актриса.
В конце передачи Андрей Малахов обратился к домработнице Рано Абдуганиевой: «Я надеюсь, что вы смотрите нашу программу. Если вы готовы поговорить, Рано, мы ждем вашего звонка и вашей версии событий». Наталья Фатеева уже несколько лет передвигается на костылях после шести сложных операций — двух в Израиле и четырех в России. Ей заменили суставы, но один из них не прижился, что вызвало инфекцию и осложнения.
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