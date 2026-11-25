25 ноября 2026, 17:14

Остеопат Евдокимов: пожилым людям не следует выходить из дома в снегопад

Фото: iStock/zsv3207

Первый серьёзный снегопад может обернуться переломами, ушибами и растяжениями даже для тех, кто привык уверенно передвигаться по городу. О том, как пережить начало зимы без визита в травмпункт, Life.ru рассказал врач-остеопат Александр Евдокимов.





По словам специалиста, организм ещё не успел адаптироваться к изменившимся погодным условиям, а привычка торопиться значительно повышает риск падений.





«Первый снег — всегда травмоопасная пора. Потому что голова еще не перестроилась к тому, что изменились условия покрытия. Люди могут спешить по привычке, еще не успев адаптироваться, и в ситуациях, где раньше было комфортно и быстро, теперь могут попадать в неловкие ситуации», — пояснил он.

«У таких кроссовок подошва часто не пригодна для зимы: она деревенеет и становится очень скользкой», — предупредил остеопат.

«Пожилым людям в первые дни снегопада я рекомендую по возможности вообще не выходить на улицу без крайней необходимости. Лучше переждать три-четыре дня дома, пока остальные люди привыкнут к новым условиям», — посоветовал Евдокимов.

«Будьте предельно осторожны, никуда не торопитесь и избегайте мест массового скопления людей. Одно дело — прогулка в парке, где лежит чистый снег, и совсем другое — городские тротуары, где из-за реагентов вероятность образования гололеда намного выше», — резюмировал специалист.