Врач предупредил о сильных аллергенах в составе бенгальских огней
Постоянное зажигание бенгальских огней в квартире приводит к накоплению в воздухе мелкодисперсных частиц металлов и газов, которые раздражают дыхательные пути, вызывают аллергию и могут попадать в организм с едой и напитками. Об этом в беседе с RT рассказал врач-аллерголог Владимир Болибок.
Бенгальские огни относятся к I классу опасности (радиус опасной зоны — 0,5 метра), что допускает их использование в жилых помещениях при соблюдении правил. Однако врачи и пожарные настоятельно рекомендуют этого не делать из-за накопления вредных веществ в воздухе.
Главную опасность представляет не сам огонь, а продукты горения, которые накапливаются в воздухе и оседают на поверхностях и еде, продолжил специалист.
«Белый дым» — это аэрозоль из мельчайших твёрдых частиц, состоящий из оксидов металлов (алюминия, железа, магния, бария). Эти частицы раздражают слизистые, вызывая кашель, першение в горле, а также могут проникать глубоко в лёгкие. При горении также выделяется углекислый и угарный газ», — отметил он.
По его словам, в замкнутом пространстве скопившийся угарный газ приводит к сильному отравлению, а углекислый газ может вызвать приступ одышки и тахикардии.
«В составе пиротехнической смеси есть компоненты (например, соли бария, соединения алюминия), которые являются сильными аллергенами и могут спровоцировать реакцию, особенно у предрасположенных людей. Наиболее опасна так называемая «аллергическая реакция замедленного типа», которая развивается на металлы и их оксиды и вызывает отёк слизистых, трудно поддающийся терапии», — предупредил он.
А попадание раскалённых частиц металла — «искр» от горящей бенгальской свечи — в глаз может привести к ожогу роговицы, добавил Болибок.
«Если раскалённые частицы металлов и продукты их неполного сгорания оседают на тарелках, блюдах и в напитках, то их проглатывание может вызвать раздражение пищевода и кишечника, а некоторые металлы, например алюминий, способны накапливаться в организме, нанося долгосрочный вред нервной системе», — рассказал он.
Поэтому, по словам собеседника, зажигать бенгальские огни следует на открытом воздухе, лучше всего на улице.
«Если всё же человек решил использовать их в помещении, то нужно обеспечить проветривание, держать огонь подальше от еды, беречь глаза», — посоветовал он.