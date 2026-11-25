25 ноября 2026, 16:56

Врач Болибок: сильные аллергены есть в составе бенгальских огней

Фото: iStock/phive2015

Постоянное зажигание бенгальских огней в квартире приводит к накоплению в воздухе мелкодисперсных частиц металлов и газов, которые раздражают дыхательные пути, вызывают аллергию и могут попадать в организм с едой и напитками. Об этом в беседе с RT рассказал врач-аллерголог Владимир Болибок.





Бенгальские огни относятся к I классу опасности (радиус опасной зоны — 0,5 метра), что допускает их использование в жилых помещениях при соблюдении правил. Однако врачи и пожарные настоятельно рекомендуют этого не делать из-за накопления вредных веществ в воздухе.



Главную опасность представляет не сам огонь, а продукты горения, которые накапливаются в воздухе и оседают на поверхностях и еде, продолжил специалист.





«Белый дым» — это аэрозоль из мельчайших твёрдых частиц, состоящий из оксидов металлов (алюминия, железа, магния, бария). Эти частицы раздражают слизистые, вызывая кашель, першение в горле, а также могут проникать глубоко в лёгкие. При горении также выделяется углекислый и угарный газ», — отметил он.

«В составе пиротехнической смеси есть компоненты (например, соли бария, соединения алюминия), которые являются сильными аллергенами и могут спровоцировать реакцию, особенно у предрасположенных людей. Наиболее опасна так называемая «аллергическая реакция замедленного типа», которая развивается на металлы и их оксиды и вызывает отёк слизистых, трудно поддающийся терапии», — предупредил он.

«Если раскалённые частицы металлов и продукты их неполного сгорания оседают на тарелках, блюдах и в напитках, то их проглатывание может вызвать раздражение пищевода и кишечника, а некоторые металлы, например алюминий, способны накапливаться в организме, нанося долгосрочный вред нервной системе», — рассказал он.

«Если всё же человек решил использовать их в помещении, то нужно обеспечить проветривание, держать огонь подальше от еды, беречь глаза», — посоветовал он.