Президент Сербии раскрыл, почему не присоединяется к санкциям против РФ

06 мая 2026, 02:51

Вучич: Я бы «предал душу сербского народа», присоединившись к санкциям против РФ

Президент Сербии Александр Вучич объяснил, почему его страна не присоединяется к санкциям против РФ. Его слова прозвучали в эфире телеканала Informer TV.





Вучич подчеркнул: поддержка антироссийских ограничений означала бы предательство души сербского народа. Он заявил, что на протяжении четырёх с половиной лет боролся за нее, несмотря на финансовые потери и упущенные возможности.





«Если бы мы ввели санкции против России, на улицу бы никто не вышел, а я бы стал (для Запада) самым демократическим президентом. Но я бы предал душу нашего народа», — сказал сербский лидер.