Юрист Соловьёв предупредил о новом технологичном методе мошенничества

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Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил, что в настоящее время мошенниками активно используется новый способ обмана граждан с использованием видеосвязи.
Так, он объяснил, что злоумышленники могут звонить жертве в мессенджере.
Далее изображение жертвы может использоваться мошенниками для новых преступлений путём генерирования картинки с видеозвонка и наделения её голосом.
Ранее аналитик по информационной безопасности NGR Softlab Андрей Шабалин рассказал, как сохранить информацию аккаунтов на Госуслугах от злоумышленников.
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«Происходит соединение, и перед удивлённым человеком возникает либо пустая стена, либо некий человек, представляющийся менеджером сотовой компании. Самое главное здесь не то, что скажет подставной сотрудник украинского кол-центра, а видеоизображение, которое получают в своё распоряжение негодяи», — пояснил в беседе с RT Соловьёв.
Далее изображение жертвы может использоваться мошенниками для новых преступлений путём генерирования картинки с видеозвонка и наделения её голосом.
Ранее аналитик по информационной безопасности NGR Softlab Андрей Шабалин рассказал, как сохранить информацию аккаунтов на Госуслугах от злоумышленников.
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Мелисса Тимофеева