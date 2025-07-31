От похудения до богатства: чем гипнотерапевты заманивают кемеровчан

31 июля 2025, 14:17

Фото: istockphoto/humonia

Жители Кемерова активно обращаются к гипнотерапевтам и психологам, обещающим решить любые проблемы — от лишнего веса до финансовых трудностей. В Сети масса предложений: гипноз для похудения, привлечения денег, любви и даже «перепрошивки личности». Цены варьируются от бесплатно до 100 тысяч рублей. Один специалист предлагает «научить мозг думать, как стройный человек» за 25 тысяч рублей, другой — избавить от тревожности за 1,5 тысячи за сеанс. Некоторые обещают 100%-й результат, но не объясняют, как его достичь.