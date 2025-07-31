От похудения до богатства: чем гипнотерапевты заманивают кемеровчан
Жители Кемерова активно обращаются к гипнотерапевтам и психологам, обещающим решить любые проблемы — от лишнего веса до финансовых трудностей. В Сети масса предложений: гипноз для похудения, привлечения денег, любви и даже «перепрошивки личности». Цены варьируются от бесплатно до 100 тысяч рублей. Один специалист предлагает «научить мозг думать, как стройный человек» за 25 тысяч рублей, другой — избавить от тревожности за 1,5 тысячи за сеанс. Некоторые обещают 100%-й результат, но не объясняют, как его достичь.
Кемеровчане всё чаще ищут спасения у гипнотерапевтов. В объявлениях — обещания решить любые проблемы: сбросить вес без диет, привлечь деньги, избавиться от страхов. Цены — от 1,5 до 100 тысяч рублей. Один «специалист» предлагает курс «перепрошивки личности» за 18 тысяч, другой — похудение за 7,5 тысяч за сеанс. Некоторые консультации бесплатны, но потом клиенту навязывают дорогие программы.
Психологи с опытом берут от 1,5 до 3,5 тысяч за час, а бизнес-коучи — до 50 тысяч за «гарантированный» рост дохода. Но гарантии чаще всего остаются лишь словами. В Кемерове также растёт спрос на гипнотерапию: жителям предлагают похудеть, разбогатеть и даже «перепрограммировать» сознание. Стоимость услуг — от «бесплатно» до 100 тысяч рублей, сообщает «Сибдепо».
Один гипнолог обещает за 25 тысяч «научить мозг думать, как стройный человек», другой — решить любую проблему за 6,5 тысяч. Бизнес-коучи просят 50 тысяч за нейрокоучинг, а психологи — от 1,5 тысячи за консультацию.
Но многие «специалисты» исчезают после предоплаты, а гарантии так и остаются пустыми обещаниями. Стоит ли верить в чудеса за деньги?
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