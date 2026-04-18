Mash: От россиян массово поступают жалобы на iPhone после обновления iOS
В России пользователи iPhone стали массово жаловаться на неполадки после установки обновления iOS 26.4.1. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, свежая версия операционной системы превратила сотни устройств в «кирпичи». Люди обращаются в сервисные центры с одинаковыми жалобами — якобы ночью смартфоны пытались обновиться, но процесс установки сбился.
Утром владельцы обнаружили гаджеты намертво заблокированными. Проблема решается перепрошивкой, однако это приводит к полной потере всех данных на устройстве.
Ранее стало известно, что почти 80% ввезённых в Россию iPhone оказались с дефектами.
