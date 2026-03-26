«Отдаление от бога»: Протоирей назвал неочевидную причину панических атак
Не все болезни и недуги происходят от греха. Есть и так называемые светские болезни. Однако человек сам делает свой выбор. Так считает митрофорный протоиерей Владимир.
Он уточнил, что некоторые заболевания передаются по наследству и не имеют ничего общего с грехами человека.
«Что такое паническая атака? Она связана со стрессом, мнительностью, страхом. Но все перечисленное имеет нечто общее — гордыню. Да, именно гордыню. Что это такое? Это несогласие, страх, внутреннее сопротивление. А значит — отдаление человека от Бога», — приводит издание argumenti.ru слова Владимира.
Панические атаки являются нашими мыслями, а они не всегда духовны. В случае, когда эти мысли доводят до паники, стоит задуматься: зачем они нам? Лучше направить мысли к светлому, добавил протоиерей.
Владимир отметил, что во время молитвы на душе становится спокойнее и появляются слёзы. Это, по словам протоирея, происходит очищение, покаяние. Когда человек находится в храме, он успокаивается, его мысли становятся более правильными.
Священнослужитель посоветовал не уходить сразу после того, как поставили свечу. Следует остаться и послушать службу или проповедь. Тогда уйдут тревоги и панические атаки.