«Отдаление от бога»: Протоирей назвал неочевидную причину панических атак

26 марта 2026, 13:15

Протоиерей Владимир: Панические атаки происходят при отдалении человека от бога

Не все болезни и недуги происходят от греха. Есть и так называемые светские болезни. Однако человек сам делает свой выбор. Так считает митрофорный протоиерей Владимир.





Он уточнил, что некоторые заболевания передаются по наследству и не имеют ничего общего с грехами человека.





«Что такое паническая атака? Она связана со стрессом, мнительностью, страхом. Но все перечисленное имеет нечто общее — гордыню. Да, именно гордыню. Что это такое? Это несогласие, страх, внутреннее сопротивление. А значит — отдаление человека от Бога», — приводит издание argumenti.ru слова Владимира.