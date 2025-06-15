В Вашингтоне прошел парад в честь 250-летия армии США

15 июня 2025, 04:38

Фото: iStock/pamelasphotopoetry

Парад в честь 250-летия американской армии состоялся в Вашингтоне в субботу. При этом многие зрители покинули мероприятие досрочно, еще во время его проведения. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.