В Вашингтоне прошел парад в честь 250-летия армии США
Парад в честь 250-летия американской армии состоялся в Вашингтоне в субботу. При этом многие зрители покинули мероприятие досрочно, еще во время его проведения. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Вдоль Национальной аллеи прошли военнослужащие в исторической и современной форме, конные отряды, а также колонны военной техники, включая танки Abrams, бронемашины Bradley и Stryker. А вот участие парашютистов, приземлявшихся у Белого дома, вышло не очень эффектным — обзор для публики закрывали деревья.
Парад стоимостью 25-45 млн долларов стал кульминацией юбилейных торжеств американской армии. Он «удачно» совпал с 79-летием президента Дональда Трампа, что может объяснить значительные денежные траты. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин уже поздравил Трампа с личным праздником.
Несмотря на значительный ажиотаж вокруг парада, мероприятие не впечатлило часть публики: зрители массово устремились к выходам во время демонстрации техники. Началась давка.
Некоторые демократы, включая бывшего кандидата в президенты Берни Сандерса, раскритиковали подобное отношение к деньгам. Они обвинили Трампа в организации дорогостоящего праздника за счет налогоплательщиков.
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