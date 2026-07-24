Отец погибшего возле завода в Тольятти мальчика раскрыл новые детали трагедии

24 июля 2026, 23:38

Фото: iStock/wattanaphob

Отец погибшего в Тольятти мальчика раскрыл обстоятельства трагедии на заводе, где ребёнка силой стащили с ограды — он получил увечья, напоровшись на острый прут, и скончался в больнице от полученных травм. Деталями случившегося мужчина поделился в беседе с «Известиями».





Сегодня вечером в пресс-службе СУ СКР по Самарской области сообщили о задержании 58-летнего сотрудника частного охранного предприятия, неосторожные действия которого повлекли за собой смерть малолетнего. По факту инцидента возбудили уголовное дело.



