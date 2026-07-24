Отец погибшего возле завода в Тольятти мальчика раскрыл новые детали трагедии
Отец погибшего в Тольятти мальчика раскрыл обстоятельства трагедии на заводе, где ребёнка силой стащили с ограды — он получил увечья, напоровшись на острый прут, и скончался в больнице от полученных травм. Деталями случившегося мужчина поделился в беседе с «Известиями».
Сегодня вечером в пресс-службе СУ СКР по Самарской области сообщили о задержании 58-летнего сотрудника частного охранного предприятия, неосторожные действия которого повлекли за собой смерть малолетнего. По факту инцидента возбудили уголовное дело.
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Отец погибшего признался, что сын позвонил ему незадолго до трагедии. Мальчик успел сказать, что попал в беду — и связь оборвалась. Мужчина сразу бросился искать ребёнка. Он обнаружил его лежащим в луже крови, рядом стоял охранник.
Согласно материалу «Известий», несовершеннолетний решил перелезть через забор, чтобы вернуть одному из приятелей упавшие на территорию очки. В этот момент его заметил охранник, схватил за ноги и долго не давал спуститься с острых пик. Затем он снял ребёнка с высоты и потащил его, держа за шею и сбрасывая входящие звонки отца.
Мальчика быстро доставили в больницу, но к тому моменту он потерял слишком много крови. Врачи диагностировали тяжёлые повреждения внутренних органов и не сумели спасти пострадавшего.