Отказавшихся от эвакуации из-за урагана жителей США попросили написать на руках свои имена

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В США людей, отказавшихся от эвакуации из-за урагана «Хелен», попросили написать на руках личные данные. Об этом информирует телеканал NBC.
По словам шерифа Уэйна Паджетта, его округ, где проживает примерно 20 тысяч человек, окажется в эпицентре надвигающегося урагана, которому присвоена самая серьезная категория. В этом районе была объявлена обязательная эвакуация, но почти половина населения отказалась покидать свои дома.
Шериф сообщил, что в данный момент уже поздно пытаться уехать, по этой причине жителям необходимо написать черным маркером на руке свое имя и номер социального страхования, чтобы после ненастья их можно было быстро опознать. Он добавил, что такого шторма в этом округе еще не было.
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