Открыт прием заявок на участие во Всероссийском флешмобе «Танцы народов России»

17 августа 2026, 13:02

Фото: пресс-служба Всероссийского флешмоба «Танцы народов России»

С 20 августа по 30 сентября 2026 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» состоится всероссийский флешмоб «Танцы народов России».





Цель танцевального флешмоба — популяризировать народные танцы, объединить школьников по всей стране и предоставить им шанс проявить себя. Акция проводится в рамках Года единства народов России и направлена на сохранение культурного танцевального наследия народов нашей страны.





«Танец — это зеркало эпохи, отражение нашей истории и менталитета. Язык танца связывает настоящее с прошлым, рассказывая нам о многообразии культурных традиций наших народов и передавая их культурный код. Флешмоб «Танцы народов России» призван не только показать школьникам уникальность танцевального искусства народов нашей страны, но и вдохновить участников на изучение их самобытной культуры», — заявила статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева.