Открыт прием заявок на участие во Всероссийском флешмобе «Танцы народов России»
С 20 августа по 30 сентября 2026 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» состоится всероссийский флешмоб «Танцы народов России».
Цель танцевального флешмоба — популяризировать народные танцы, объединить школьников по всей стране и предоставить им шанс проявить себя. Акция проводится в рамках Года единства народов России и направлена на сохранение культурного танцевального наследия народов нашей страны.
«Танец — это зеркало эпохи, отражение нашей истории и менталитета. Язык танца связывает настоящее с прошлым, рассказывая нам о многообразии культурных традиций наших народов и передавая их культурный код. Флешмоб «Танцы народов России» призван не только показать школьникам уникальность танцевального искусства народов нашей страны, но и вдохновить участников на изучение их самобытной культуры», — заявила статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева.
Школьники из разных регионов страны могут присоединиться к танцевальному флешмобу. Для участия нужно исполнить любой традиционный танец одного из народов России, записать его на видео и подать заявку с 20 августа по 30 сентября 2026 года через портал «Культурадляшкольников.РФ».
Особенно приветствуются совместные проекты от творческих коллективов — до пяти коллективов могут участвовать в одной работе. Жюри выберет 100 самых интересных выступлений.
Проект «Культура для школьников» организован Минкультуры России, Минпросвещения России, Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.