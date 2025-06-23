Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс «Лидеры села»
Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи» в партнерстве со Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления и Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводит Всероссийский конкурс молодых управленцев «Лидеры села».
«Лидеры села» — это одно из центральных мероприятий программы «Кадры для села». Цель конкурса заключается в выявлении перспективных управленцев и лидеров общественного мнения на селе.
Участников конкурса ждут два дистанционных этапа, которые нацелены на проверку уровня знаний, способностей, потенциала общественно-политической работы, а также очный финал.
Победители получат поддержку профессионального и карьерного роста, в формировании команды развития сельского населенного пункта или муниципального образования и возможность пройти стажировку в федеральных государственных органах, региональных органах исполнительной власти и органах местного самоуправления.
Регистрация участников конкурса проходит до 30 сентября текущего года на сайте лидерысела.рф.
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