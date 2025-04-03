Откровенные легинсы от американского бренда вызвали ажиотаж в соцсетях — фото

Фото: iStock/Liudmila Chernetska
Американский бренд спортивной одежды для женщин Popflex выпустил легинсы с декольте на ягодицах. Фотографию своего изделия компания выложила в соцсетях, что вызвало бурное обсуждение среди пользователей.
Размерный ряд легинсов довольно широкий — от XXS до XXL. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте бренда, данный товар уже раскуплен.
Пользователи соцсетей оставили разные комментарии под снимком легинсов.
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Пользователи соцсетей оставили разные комментарии под снимком легинсов.
«Не забудьте протереть тренажер после себя», «Почему бы не пойти в зал полностью голой? Зачем покупать?», «Это не может быть правдой», — писали они.Как ранее писал телеграм-канал SHOT, японская компания UNIQLO, производящая одежду, может вернуться на российский рынок.
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Анастасия Чубина