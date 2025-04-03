Откровенные легинсы от американского бренда вызвали ажиотаж в соцсетях — фото

Каждый год 4 апреля православная церковь чтит память священномученика Василия Анкирского, который храбро исповедовал свою веру во времена распространения ереси и гонений. В 2025 году торжество приходится на пятницу. На Руси в этот день отмечали народный праздник Василий Тёплый. О том, какие традиции и запреты с ним связаны, ​расскажет «Радио 1».