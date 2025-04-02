Невестка Вячеслава Зайцева высказала своё мнение о плюс-сайз-моделях

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Невестка модельера Вячеслава Зайцева бывшая манекенщица Екатерина Ромашкина заявила, что поддерживает участие плюс-сайз-моделей в дефиле.
По её мнению, на подиуме эффектнее смотрятся высокие модели со стереотипными параметрами, однако она положительно оценила тот факт, что сейчас фэшн-индустрия стала более лояльной и толерантной.
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«То, что стало доступным участие в показах и крутых съёмках моделей разного возраста и разных параметров, — это веяние текущего времени, и я его поддерживаю, как человек открытый чему-то новому», — заявила Ромашкина изданию «Страсти».Ранее Александр Васильев объяснил, почему не вернется в Россию.
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Анастасия Чубина