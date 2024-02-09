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«Отличник»: Кадыров сделал комплимент Путину и пожалел американцев

Кадыров заявил о шокирующей реакции граждан США на интервью Путина Карлсону
09 февраля 2024, 22:20
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин, который дал интервью журналисту из США Такеру Карлсону, показал себя как отличник. Такое мнение озвучил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он также пожалел американцев, которые не могут воспринять заявления российского лидера.

«Само интервью, несомненно, интересное, и Владимир Владимирович говорил доступным языком, без суфлера и подсказок, без шпаргалок и без подготовки. Отличник среди всех президентов мира!» — написал Кадыров в своем Телеграм-канале.
В публикации он также пожалел жителей США, которые стали «заложниками» СМИ своей страны.


9 февраля было опубликовано интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Отмечается, что это первое интервью главы Рф зарубежному журналисту с начала спецоперации на Украине. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что оно стало одним из самых важных в современной истории. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Дюжарри: Генсек ООН Гутерриш не смотрел интервью журналиста Карлсона с Путиным
09 февраля 2024, 22:35

Фото: istock / Григорий Сысоев

Руководитель пресс-службы генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик сообщил, что генсек не ознакомился с интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, передает ТАСС.
Он отметил, что у Гутерриша много работы, а свободное время он посвящает изучению средневековых событий, и редко ознакамливается с новостной повесткой.

Интервью Путина Карлсону продлилось 2 часа 6 минут, за это время глава РФ ответил примерно на 60 вопросов, считая различные уточнения со стороны собеседника. Пост Карлсона в соцсети X (ранее Twitte) с прикрепленным видео интервью собрал больше 130 миллионов просмотров. Отмечается, что это первое интервью российского лидера зарубежному журналисту с начала спецоперации на Украине.

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Нейросеть за месяц выявила в Подмосковье около тысячи нарушений атрибутики такси
09 февраля 2024, 22:27

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В январе нейросеть выявила в Московской области порядка тысячи такси с нарушениями регионального стандарта атрибутики Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Нейросеть автоматически обрабатывает около 2,5 млн трафика и выявляет в потоке такси, проверяя их на соответствие региональному стандарту. Имеются в виду белый цвет кузова, жёлтая светоотражающая полоса по бокам, серая полоса внизу по периметру автомобиля, шашечный пояс и световой фонарь на крыше. Если выявлены нарушения, таксомоторной компании выдают предупреждение для устранения нарушений», – рассказал зампредседателя правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
Он добавил, что в 2023 году в регионе с помощью камер «Такси-контроль» вынесли около 12 тыс. предостережений за нарушение атрибутики такси.

Всего на территории Московской области установлено более 2 тыс. камер фотовидеофиксации. Система «Такси-контроль», запущенная в октябре 2021 года, без помощи автоинспекторов фиксирует нарушения регионального стандарта у таксомоторных перевозчиков.


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#московская область
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Минюст РФ внес компанию карикатуриста «Елкин картон» в реестр иноагентов
09 февраля 2024, 21:56

Фото: Минюст РФ

Министерство юстиций Российской Федерации внесло в реестр иноагентов ООО «Елкин картон». Информация об этом размещена сайте ведомства.

Основанием для включения юрлица в список является статья 9 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Согласно открытой информации, компания зарегистрирована в Москве. Гендиректором и учредителем является карикатурист Сергей Елкин*, признанный иноагентом в апреле 2022 года.

Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов заявил, что журналиста Карлсона в США могут признать иноагентом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*признан в РФ иностранным агентом
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В Домодедове проведут масштабный капремонт тепловой инфраструктуры
09 февраля 2024, 21:47

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В городском округе Домодедово перед отопительным сезоном 2024-25 годов реконструируют тепловые сети и котельные. Об этом заявил министр энергетики – вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин. Он провёл очередное совещание регионального штаба по модернизации теплоснабжающего хозяйства.
«Округ должен без проблем пройти следующий отопительный сезон, чтобы у жителей в самые жестокие морозы гарантировано были тепло и горячая вода. Уже в этом году приступим к капремонту тепловых сетей от котельных КШФ, ГПЗ «Константиново», «Долматово», «Косино», «Южный», «Поиск», «Речная», «Авиационная», «Автодор», «Красный путь», «Русь» и «Лобаново», – написал Хромушин в своем телеграм-канале.
Также будет восстановлена работоспособность котельной «Бригадная» в военной части Ильинское, которая обслуживает более 2,8 тыс. жителей. Также будет построена новая водогрейная газовая котельная рядом с существующей, чтобы обеспечить надёжную подачу отопления и горячей воды.

Помимо этого, вместе угольной котельной «Шубино» планируется построить газовую.

Как отметил Хромушин, окончательно госпрограмма будет сформирована после оценки состояния объектов теплоснабжения.

В декабре 2023 – январе 2024 года в Подмосковье произошло сразу несколько коммунальных аварий. Самая масштабная была зафиксирована в Подольске, где тепло отключили в 176 многоквартирных домах и на нескольких социальных объектах. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провёл несколько оперативных совещаний на месте аварии.

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#московская область
#подмосковье
#вице-губернатор
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Умер мужчина, раненный 3 февраля при ударе ВСУ по Лисичанску
Минздрав ЛНР: умер один из пострадавших при обстреле пекарни в Лисичанске
09 февраля 2024, 21:03

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

В больнице скончался житель Лисичанска, который получил тяжелые ранения после обстрела ВСУ городской пекарни 3 февраля. Об этом сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко, ее слова приводит Телеграм-канал правительства региона.

Сейчас в Луганской республиканской клинической больнице (ЛРКБ) находится еще три человека с серьезными травмами. Медики смогли стабилизировать их состояние.

Заместитель главврача по хирургической работе ЛРКБ Дмитрий Котуха рассказал ТАСС, в реанимации отделения экстренной и неотложной медицинской помощи остается женщина.

«Девушка у нас уже стабильная, мы бы даже перевели ее в какое-то из отделений, но у нее очень тяжелый ушиб легкого, поэтому она у нас пока находится на кислороде, <…> поэтому я думаю она, скорее всего, будет переведена в понедельник», — рассказал замглавврача.
Ранее стало известно, что Россия выделила средства на выплаты детям, пострадавшим при обстрелах. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#обстрел
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В Киеве собрался новый майдан против Зеленского
В Киеве люди вышли на майдан с требованиям отправить в отставку Зеленского
09 февраля 2024, 20:05

Фото: istock / natandri

На Площади Независимости в центре Киева примерно 200 человек вышли с протестами. Они выступают против отставки бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а также за уход украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает украинское агентство «Страна.ua».

Протестующие вышли с баннерами с надписью «Украина — это народ. Верните Залужного» и скандируют «Зелю геть». (Владимира] Зеленского вон» — прим.ред).

По данным издания, на месте проведения акции сохраняется спокойная обстановка. Военнослужащих среди демонстрантов нет. При этом позже туда приехали сотрудники правоохранительных органов.

Вечером 8 февраля глава киевского режима сообщил о встрече с бывшим главкомом украинской армией Валерием Залужным. Он выразил ему благодарность «за два года защиты» страны и обсудил необходимое обновление ВСУ. Позже министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил сведения об отставке главкома ВСУ, сообщив о назначении на этот пост генерал-полковника Александра Сырского.

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#всу
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Медведев заявил о невозможности изолировать Россию
Медведев: Россия укрепляет позиции, никто не сможет ее изолировать
09 февраля 2024, 19:52

Фото: сайт Кремля

Российская Федерация укрепляет свои позиции в качестве сильной державы, никому не удастся ее изолировать. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Россия XXI века сохраняет и укрепляет свои лидерские позиции в качестве конкурентоспособной, сильной мировой державы. Не поддается на провокации, противостоит агрессии и выдерживает внешнее давление», — объяснил Медведев.
Зампред Совбеза убежден, что российское высшее образование и сфера науки, несмотря на попытки изолировать Россию, остаются на мировом уровне.

Ранее Медведев в своем Телеграм-канале написал, какое оружие применит Россия при нападении НАТО. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#россия
#дмитрий медведев
#образование
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В Кашире обсудили готовность к весеннему половодью и дождевым паводкам
09 февраля 2024, 18:59

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Уровень подъёма реки Оки на территории Каширы в период таяния снега может составить 4 м от нулевой отметки. Об этом стало известно на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Заседание провёл глава городского округа Кашира Михаил Шувалов. В нём также приняли участие представители администрации, силовых ведомств и ресурсоснабжающих организаций. Обсуждали готовность Каширского городского звена МОСЧС к прохождению весеннего половодья и дождевых паводков.
«По предварительным данным, уровень подъема Оки на территории Каширы в период таяния снега и льда до 3-4 м от нулевой отметки. Ситуацию мониторит служба МЧС. В случае подтопления жилых домов люди будут эвакуированы в пункт временного размещения – Каширский молодёжный центр», – говорится в сообщении.
Ресурсоснабжающие организации подтвердили техническую готовность к ликвидации подтоплений. Участники заседания обсудили и вопросы пожарной безопасности. Как выяснилось, в СНТ «Родник» сужен проезд к территории. Шувалов поручил профильному заместителю разобраться в ситуации.

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#мчс
#михаил шувалов
#паводок
#половодье
#ока
#река
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье с начала года ликвидировали более 20 опасных троп к ж/д путям
09 февраля 2024, 18:39

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 20 несанкционированных подходов к железнодорожным путям ликвидировали в Московской области с начала года в семи городских округах региона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Опасные тропы» были ликвидированы в Сергиевом Посаде, Подольске, Щёлкове, Красногорске, Королёве, Одинцове и Электростали. Больше всего нелегальных проходов убрали в Королёве и Одинцове — по четыре «опасные тропы», — отмечается в сообщении.
Ликвидация несанкционированных проходов к железнодорожным путям проводится в рамках работы по снижению травматичности на объектах ж/д инфраструктуры.

В министерстве добавили, что с начала года на железной дороге в Подмосковье произошло свыше 20 несчастных случаев с летальным исходом, более десяти из которых случились на нелегальных тропах.

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#железная дорога
#безопасность
#московская область
#подмосковье
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