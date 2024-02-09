«Отличник»: Кадыров сделал комплимент Путину и пожалел американцев

Фото: Сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин, который дал интервью журналисту из США Такеру Карлсону, показал себя как отличник. Такое мнение озвучил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он также пожалел американцев, которые не могут воспринять заявления российского лидера.
«Само интервью, несомненно, интересное, и Владимир Владимирович говорил доступным языком, без суфлера и подсказок, без шпаргалок и без подготовки. Отличник среди всех президентов мира!» — написал Кадыров в своем Телеграм-канале.В публикации он также пожалел жителей США, которые стали «заложниками» СМИ своей страны.
Читайте также:
Медведев заявил о невозможности изолировать Россию
В Киеве собрался новый майдан против Зеленского
Скончался президент компании HeadHunter
Алина Юрчак