«Отловить кастрировать» жуликов призвал врач Мясников

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Известный врач и телеведущий Александр Мясников предупредил подписчиков о мошенниках, которые рекламируют лже-препарат от его имени. Он продемонстрировал видео с его образом, созданным посредством технологии дипфейк.
В своём телеграм-канале доктор продемонстрировал ролик, записанный аферистами. На записи поддельный «Мясников» рассказывал о свойствах якобы очищающего сосуды препарата, который на деле является какм-то шарлатанским средством.
Раньше врач уже жаловался на мошенников, использующих фальшивые аккаунты для звонков от его лица в мессенджерах, посоветовал блокировать незнакомые номера, а также предположил возврат к «старым добрым» кнопочным телефонам.
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«Не верь глазам (и ушам) своим! Жулики. Одно не могу понять: я не вижу сложностей отловить их и кастрировать. Заказать этот лже-препарат, взять курьера и выбить всю цепочку», — призвал Мясников.
Раньше врач уже жаловался на мошенников, использующих фальшивые аккаунты для звонков от его лица в мессенджерах, посоветовал блокировать незнакомые номера, а также предположил возврат к «старым добрым» кнопочным телефонам.
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Александр Бойцов