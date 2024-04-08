«Отсидеться не получится»: в ВСУ заявили о нехватке людей

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Жителям Украины не получится отсидеться, поскольку ВСУ нужны кадры, заявил командующий Сухопутными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Павлюк.
По его словам, украинцам не получится избежать мобилизации, поскольку в войсках не хватает людей.
Павлюк призвал украинцев оставить эмоции, не поддаваться на провокации. По его словам, сколько бы техники и оружия не получила Украина, кадров все равно не хватает.
Также он признал, что среди населения сложилось негативное отношение к сотрудникам территориальных центров комплектования — от них прячутся, их презирают, им устраивают травлю. По его словам, действующая система, к сожалению, не является идеальной и в ней происходят случаи превышения полномочий.
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Павлюк призвал украинцев оставить эмоции, не поддаваться на провокации. По его словам, сколько бы техники и оружия не получила Украина, кадров все равно не хватает.
Также он признал, что среди населения сложилось негативное отношение к сотрудникам территориальных центров комплектования — от них прячутся, их презирают, им устраивают травлю. По его словам, действующая система, к сожалению, не является идеальной и в ней происходят случаи превышения полномочий.
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Алёна Самарева