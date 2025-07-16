Озеро, где житель Томска оглох, оказалось запрещенным для купания
Озеро в Томской области, где житель Томска подхватил бактерию, приведшую к глухоте, оказалось запрещенным для купания.
Как выяснил SHOT, в Томском районе вообще нет разрешенных мест для купания, что подтвердила местная администрация.
35-летний Алексей искупался в частном озере в районе села Тахтамышево, проигнорировав табличку, шлагбаум и знак «Кирпич».
Напомним, житель Томска потерял слух, заразившись опасной бактерией в водоеме.
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