Падчерица президента Франции Макрона завела отношения со студентом на 20 лет младше нее

02 сентября 2026, 08:51

Дочь Брижит Макрон завела отношения со студентом на 20 лет младше нее

Фото: iStock/SimonLukas

Падчерица президента Франции Эммануэля Макрона завела отношения со студентом на 20 лет младше нее, в точности повторив историю своей матери. Об этом пишет Daily Mail.