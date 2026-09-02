Падчерица президента Франции Макрона завела отношения со студентом на 20 лет младше нее
Падчерица президента Франции Эммануэля Макрона завела отношения со студентом на 20 лет младше нее, в точности повторив историю своей матери. Об этом пишет Daily Mail.
42-летняя Тифен Озьер, юрист и политик, поделилась в социальных сетях видео о своем визите в Амстердам, где она провела время с 22-летним студентом бизнес-факультета Антуаном Леконтом. По информации, опубликованной французским журналом Gala, пара познакомилась этим летом в Ле-Туке, курортном городе на северо-западе Франции. Там молодой человек работал инструктором по кайтсерфингу и обучал падчерицу Макрона езде на электрофойле.
Их романтические отношения начались спустя несколько месяцев после того, как в мае 2026 года Озьер рассталась с известным французским телеведущим Сирилом Ануной. Тифен уже представила Леконта своим детям — 12-летней Элиз и 10-летнему Орелю. Возрастная разница между Озьер и ее новым партнером составляет 20 лет, что почти совпадает с разницей между Брижит Макрон и 48-летним Эммануэлем Макроном. Первая леди Франции, по словам источников Gala, «безумно счастлива» за свою дочь.
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