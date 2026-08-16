Макрона раскритиковали за отпуск во время пожаров во Франции

16 августа 2026, 01:21

Le Monde: оппозиция осудила Макрона за отпуск во время пожаров во Франции

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Представители оппозиции раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона после публикации его фотографий с отдыха на Лазурном Берегу, когда в стране бушевали лесные пожары и стояла аномальная жара. Об этом пишет газета Le Monde.





Национальный секретарь партии «Европа-Экология-"Зеленые"» Марин Тонделье назвала происходящее «апокалиптическим летом» и упрекнула Макрона в проведении «рекламной фотосессии во время отпуска». Первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор, в свою очередь, заметил, что многие французы не могут позволить себе путешествие, пока президент «развлекается, катаясь на гидроцикле».



