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Макрона раскритиковали за отпуск во время пожаров во Франции

Le Monde: оппозиция осудила Макрона за отпуск во время пожаров во Франции
Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Представители оппозиции раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона после публикации его фотографий с отдыха на Лазурном Берегу, когда в стране бушевали лесные пожары и стояла аномальная жара. Об этом пишет газета Le Monde.



Национальный секретарь партии «Европа-Экология-"Зеленые"» Марин Тонделье назвала происходящее «апокалиптическим летом» и упрекнула Макрона в проведении «рекламной фотосессии во время отпуска». Первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор, в свою очередь, заметил, что многие французы не могут позволить себе путешествие, пока президент «развлекается, катаясь на гидроцикле».

Десятки лесных пожаров уничтожают Грецию
Десятки лесных пожаров уничтожают Грецию

Ранее оранжевый уровень угрозы был объявили в 45 из 96 департаментов европейской части страны из-за повышенного риска пожаров. Почти 70% территории попали под ограничения на использование воды.
Лидия Пономарева

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