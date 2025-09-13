Памфилова рассказала о хакерских атаках при голосовании

13 сентября 2025, 12:00

Памфилова: с начала выборов зафиксировали свыше 130 тыс. атак на сайт ЦИК

Элла Памфилова (Фото: kremlin.ru)

С момента открытия голосования в ЕДГ‑2025 зафиксировали свыше 130 тыс. атак на порталы ЦИК и интернет‑ресурсы. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, передаёт РИА Новости.