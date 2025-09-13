Достижения.рф

Памфилова рассказала о хакерских атаках при голосовании

Памфилова: с начала выборов зафиксировали свыше 130 тыс. атак на сайт ЦИК
Элла Памфилова (Фото: kremlin.ru)

С момента открытия голосования в ЕДГ‑2025 зафиксировали свыше 130 тыс. атак на порталы ЦИК и интернет‑ресурсы. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, передаёт РИА Новости.



В первый день выборов также поступило восемь ложных сообщений о минировании. Единый день голосования охватит 81 регион и более 5 тыс. избирательных кампаний. Голосование проходит 12—14 сентября 2025 года.

В ходе выборов планируют заместить около 47 тыс. мандатов и должностей. Проголосовать смогут примерно 55 млн человек.

Дистанционное электронное голосование доступно в 24 регионах — на федеральной онлайн‑платформе хотят проголосовать свыше 1,6 млн человек.

Никита Кротов

