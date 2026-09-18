Памфилова рассказала, сколько человек заявлено наблюдателями на выборах

18 сентября 2026, 11:54

Элла Памфилова (Фото: www.kremlin.ru)

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала, как будет организовано наблюдение за голосованием. Её слова приводит ЦИК России.





Элла Александровна заявила, что в дни голосования на избирательных участках будут работать почти 400 тысяч наблюдателей.



Эти люди представляют кандидатов, политические партии и общественные палаты. Памфилова отметила, что за выборами будут следить и международные эксперты. По её словам, в Россию для наблюдения за выборами приехали более тысячи человек.

«Ныне к нам приехали наблюдатели, международные эксперты — их 1 126 из 133 стран мира», — подчеркнула государственный деятель.