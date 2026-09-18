Депутаты Госдумы Колунов и Панин проголосовали в Подмосковье

18 сентября 2026, 11:25

оригинал Сергей Колунов (в центре). Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Члены фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Колунов и Геннадий Панин приняли участие в голосовании. Об этом сообщает пресс-служба партии.





Заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов отдал голос на избирательном участке, открытом в школе №16 в Красногорске.





«К голосованию я отношусь очень серьезно: это момент, когда каждый принимает решение, кому доверить представлять интересы территории в ближайшие годы», — сказал Колунов.

«От того, как мы проголосуем сегодня, зависит, как будет жить наша страна в ближайшие пять лет: будут ли реализованы национальные проекты, обеспечено устойчивое развитие регионов и социальная защита людей», — заявил Панин.