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Красная горка 27 апреля: почему нельзя праздник проводить в одиночестве или в работе, народные приметы

Фото: iStock/shanecotee

Фото: iStock/shanecotee

В 2025 году первое воскресенье после Пасхи выпало на 27 апреля. В народе этот день называют Красной горкой.
В церковном календаре этот праздник носит название Антипасха или Фомино воскресенье. Он посвящён воспоминанию о том, как Иисус Христос явился апостолу Фоме на восьмой день после своего воскресения. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Праздник Красная горка — это традиционный славянский праздник, который отмечается в России и некоторых других странах Восточной Европы. История праздника уходит корнями в древние языческие обряды, когда наши предки отмечали приход весны и возрождение природы. В этот день люди собирались на холмах или возвышенностях, которые назывались «горками», и устраивали различные весёлые гулянья. Праздник ассоциировался с обновлением, молодостью и надеждой.

С приходом христианства многие языческие обряды были адаптированы под новые религиозные традиции. Праздник Красная горка стал отмечаться в первое воскресенье после Пасхи.

С течением времени традиции праздника несколько изменились, но основная идея веселья и встречи весны осталась. В этот день церковь возобновляет таинство венчания, после времени Великого поста и Страстной недели.

Традиции


Фото: iStock/Anastasia Babkina

В этот день у наших предков было принято устраивать гуляния, игры и хороводы. Люди наряжаются в праздничные одежды и выходят на улицы, чтобы весело провести время и поздравить друг друга с весной.

Также в этот день принято было устраивать смотрины и сватовство, чтобы молодые люди могли познакомиться и найти себе пару.

На Антипасху люди красили яйца, однако в этот день для окрашивания выбирали не красные оттенки, а жёлтые или зелёные. Молодые люди традиционно катали эти яйца с горы. Считалось, что чем дальше укатится яйцо, тем дольше проживёт его владелец.

Кроме всего, на Красную горку люди бросали монетки в колодец. Желание, загаданное в этот праздник, должно было непременно сбыться.

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Что нельзя делать в этот день


Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

Не стоит ссориться и конфликтовать: праздник символизирует обновление и радость. Ссоры и конфликты могут нарушить гармонию и атмосферу веселья, а также привлечь негативную энергию.

Не рекомендуется работать: в этот день принято отдыхать и праздновать. Работа или выполнение домашних обязанностей могут считаться плохой приметой и навлекут на работающего неприятности.

Традиционно этот праздник отмечается в кругу семьи и друзей. Одиночество в этот день может восприниматься как нечто негативное, так как праздник призван объединять людей. Одиночество на Красную горку, особенно для молодых, может обернуться потерей личного счастья.

Приметы дня


  • Если на Красную горку солнечно и тепло, это предвещает хороший урожай зерновых в этом году.
  • Сильный ветер на Красную горку считается знаком, что лето будет бурным и непредсказуемым.
  • Утренний туман на Антипасху — к грибному сезону.
  • Увидеть в ночь на Красную горку умершего родственника — к добру, это значит, что он приглядывает за человеком и оберегает.

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#история
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#приметы
#статьи
Ушла из жизни актриса Светлана Харлап, которая озвучила Хрюшу, Степашку и Каркушу
26 апреля 2025, 18:59

Светлана Харлап (Фото: кадр из сериала «Адвокат»)

Советская и российская актриса, мастер дублирования и озвучивания Светлана Харлап умерла в 84 года, сообщила пресс-служба РАМТ в Телеграм-канале.
Причина кончины Светланы Харлап не раскрывается.

«О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно», — отмечалось в сообщении театра.

Светлана Харлап учислась в ГИТИСе, служила в РАМТ с 1964 года. Голосом актрисы говорят многие известные персонажи, в том числе герои программы «Спокойной ночи, малыши!» Каркуша, Степашка и Хрюша. Также Харлап озвучивала огромное количество зарубежных фильмов, сериалов и мультфильмов: «Том и Джерри», «Кудряшка Сью», «Чип и Дейл спешат на помощь», «Альф», «Улица Сезам», «Эй, Арнольд!», «Семейка Аддамс» и «Приключения мишек Гамми» и многие другие.

В кино артистка дебютировала в фэнтезийном телевизионном фильме Галины Орловой «Карлик Нос» в 1970 году.

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Актер Владимир Новиков попал в больницу из-за проблем с сердцем
В Москве госпитализировали актера Владимира Новикова
26 апреля 2025, 13:12

Владимир Новиков (Фото: кадр из сериала «Высшая мера»)

Народного артиста России Владимира Новикова госпитализировали в Москве, сообщил Телеграм-канал Mash.
Владимир Новиков сообщил о болях в сердце, одышке, отеке ног, внезапном снижении слуха и общем недомогании. Отмечалось, что 73-летний артист страдает от ряда хронических заболеваний.

За свою карьеру Народный артист России участвовал в съемках 58 картин, со своей второй супругой сыграл 15 свадеб — 14 раз пара разводилась и один раз венчалась.

Ранее стало известно, что Михаил Боярский 9 мая выступит в Петербурге на бесплатном концерте после госпитализации. 13 апреля 75-летний артист упал со сцены во время репетиции спектакля «Ромео и Джульетта» в Театре имени Ленсовета. Актер попал в больницу с переломом ребра и ушибом лёгкого.

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Верховный суд определил, когда можно использовать нож для самообороны
Верховный суд разрешил использование ножа для самообороны и защиты детей
26 апреля 2025, 12:52

Фото: iStock/Zolnierek

Верховный суд России разрешил использовать ножи для самообороны в случае, если нападавших много, и опасность также грозит детям. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что поводом для такого разъяснения стало дело жителя Твери. Во время семейного праздника один из его гостей вступил в конфликт с соседкой. Женщина позвонила сыну с просьбой разобраться с оскорбившим её человеком. В итоге, мужчина приехал пьяный, в компании двух друзей, вооружённых деревянными палками. Мужчины набросились на предполагаемого обидчика. Досталось и самому хозяину дома, у которого в этот момент на руках была его маленькая дочь.

Тогда последний схватил нож и нанёс удары всем нападавшим, в результате чего они скончались.

Следствие вменило ему статью об убийстве, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. Но в итоге суд вынес оправдательный приговор, посчитав произошедшее самообороной. Тогда семьи погибших обратились в Верховный суд, но он посчитал решение правильным.

В результате, дело было включено в обзор судебной практики. Теперь все суды на территории России должны опираться на этот пример при принятии решений.

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«Самый красивый» аристократ Европы развелся русской графиней, которую считают самозванкой
Александр Австрийский развелся с русской графиней Наташей Румянцофф-Пашкевич
26 апреля 2025, 12:15

Фото: iStock/ djedzura

Эрцгерцог Александр Австрийский, которого прозвали самым красивым аристократом Европы, расторгнул брак с русской графиней Наташей Румянцофф-Пашкевич. Кто-то считает девушку самозванкой, сообщил журнал Woman.ru.
Наташа и Александр начали встречаться в 2017 году, а спустя шесть лет поженились в замке Белей в Бельгии. Общественность следила за красивой историей любви, которая завершилась через пару лет.

Трудности в знатной семье утаивали, но пресса заподозрила неладное в День всех влюбленных. Графиня каждый год 14 февраля публиковала совместное фото с возлюбленным, а в последний раз обошлась без этого. Она опубликовала пост о работе своего ивент-агентства.

Журналисты выяснили, что супруги и правда расстались, и девушка вернула девичью фамилию. Вокруг Румянцофф-Пашкевич ходит много слухов. Кто-то даже называет ее самозванкой, а не русской графиней.

Известно, что Наташа — дочь графа Николя Пьера Румянцофф-Пашкевича, сына Николая Румянцева-Пашкевича, появившегося на свет в Российской империи в 1906 году Он являлся военным. Мужчина не оставил никаких задокументированных заметок о себе. Его биографию издал сын.

Историки официально не признают Наташу, поскольку считают, что род графов Румянцевых по мужской линии прервался еще в 1838 году.

Сама графиня училась в дорогих школах и посещала светские мероприятия. После обнародования ее отношений с Александром Австрийским эксперты по генеалогии захотели изучить личность и происхождение Наташи. Однако они не нашли никаких фактов.

Румянцофф-Пашкевич же называет себя графиней. В таблоидах ее называют «охотницей за богатыми мужчинами». Девушка владеет крупным бизнесом по организации свадеб и иных мероприятий.

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В Ватикане началась церемония похорон папы римского Франциска
26 апреля 2025, 11:49

Фото: iStock/carmengabriela

Торжественная церемония похорон папы римского Франциска проходит в субботу на площади Святого Петра в Ватикане. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на мероприятие прибыли более 160 делегаций от стран и международных организаций. По сведениям полицейского управления Рима, на самой площади уже за час до начала заупокойной службы собрались 140 тысяч человек.

Богослужение возглавляет декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре.

Также сообщается, что пространство площади было разделено на несколько секторов, в которых разместятся делегации политиков, кардиналы и архиепископы и иные приглашённые участники из числа духовенства.

Последними на церемонию прощания приехали президент США Дональд Трамп, глава Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский. Они в составе большой делегации вместе вышли из базилики.

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