Красная горка 27 апреля: почему нельзя праздник проводить в одиночестве или в работе, народные приметы

Фото: iStock/shanecotee
В 2025 году первое воскресенье после Пасхи выпало на 27 апреля. В народе этот день называют Красной горкой.
В церковном календаре этот праздник носит название Антипасха или Фомино воскресенье. Он посвящён воспоминанию о том, как Иисус Христос явился апостолу Фоме на восьмой день после своего воскресения. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».
Праздник Красная горка — это традиционный славянский праздник, который отмечается в России и некоторых других странах Восточной Европы. История праздника уходит корнями в древние языческие обряды, когда наши предки отмечали приход весны и возрождение природы. В этот день люди собирались на холмах или возвышенностях, которые назывались «горками», и устраивали различные весёлые гулянья. Праздник ассоциировался с обновлением, молодостью и надеждой.
С приходом христианства многие языческие обряды были адаптированы под новые религиозные традиции. Праздник Красная горка стал отмечаться в первое воскресенье после Пасхи.
С течением времени традиции праздника несколько изменились, но основная идея веселья и встречи весны осталась. В этот день церковь возобновляет таинство венчания, после времени Великого поста и Страстной недели.
Фото: iStock/Anastasia Babkina
В этот день у наших предков было принято устраивать гуляния, игры и хороводы. Люди наряжаются в праздничные одежды и выходят на улицы, чтобы весело провести время и поздравить друг друга с весной.
Также в этот день принято было устраивать смотрины и сватовство, чтобы молодые люди могли познакомиться и найти себе пару.
На Антипасху люди красили яйца, однако в этот день для окрашивания выбирали не красные оттенки, а жёлтые или зелёные. Молодые люди традиционно катали эти яйца с горы. Считалось, что чем дальше укатится яйцо, тем дольше проживёт его владелец.
Кроме всего, на Красную горку люди бросали монетки в колодец. Желание, загаданное в этот праздник, должно было непременно сбыться.
Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka
Не стоит ссориться и конфликтовать: праздник символизирует обновление и радость. Ссоры и конфликты могут нарушить гармонию и атмосферу веселья, а также привлечь негативную энергию.
Не рекомендуется работать: в этот день принято отдыхать и праздновать. Работа или выполнение домашних обязанностей могут считаться плохой приметой и навлекут на работающего неприятности.
Традиционно этот праздник отмечается в кругу семьи и друзей. Одиночество в этот день может восприниматься как нечто негативное, так как праздник призван объединять людей. Одиночество на Красную горку, особенно для молодых, может обернуться потерей личного счастья.
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История праздника
Праздник Красная горка — это традиционный славянский праздник, который отмечается в России и некоторых других странах Восточной Европы. История праздника уходит корнями в древние языческие обряды, когда наши предки отмечали приход весны и возрождение природы. В этот день люди собирались на холмах или возвышенностях, которые назывались «горками», и устраивали различные весёлые гулянья. Праздник ассоциировался с обновлением, молодостью и надеждой.
С приходом христианства многие языческие обряды были адаптированы под новые религиозные традиции. Праздник Красная горка стал отмечаться в первое воскресенье после Пасхи.
С течением времени традиции праздника несколько изменились, но основная идея веселья и встречи весны осталась. В этот день церковь возобновляет таинство венчания, после времени Великого поста и Страстной недели.
Традиции
Фото: iStock/Anastasia Babkina
В этот день у наших предков было принято устраивать гуляния, игры и хороводы. Люди наряжаются в праздничные одежды и выходят на улицы, чтобы весело провести время и поздравить друг друга с весной.
Также в этот день принято было устраивать смотрины и сватовство, чтобы молодые люди могли познакомиться и найти себе пару.
На Антипасху люди красили яйца, однако в этот день для окрашивания выбирали не красные оттенки, а жёлтые или зелёные. Молодые люди традиционно катали эти яйца с горы. Считалось, что чем дальше укатится яйцо, тем дольше проживёт его владелец.
Кроме всего, на Красную горку люди бросали монетки в колодец. Желание, загаданное в этот праздник, должно было непременно сбыться.
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Что нельзя делать в этот день
Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka
Не стоит ссориться и конфликтовать: праздник символизирует обновление и радость. Ссоры и конфликты могут нарушить гармонию и атмосферу веселья, а также привлечь негативную энергию.
Не рекомендуется работать: в этот день принято отдыхать и праздновать. Работа или выполнение домашних обязанностей могут считаться плохой приметой и навлекут на работающего неприятности.
Традиционно этот праздник отмечается в кругу семьи и друзей. Одиночество в этот день может восприниматься как нечто негативное, так как праздник призван объединять людей. Одиночество на Красную горку, особенно для молодых, может обернуться потерей личного счастья.
Приметы дня
- Если на Красную горку солнечно и тепло, это предвещает хороший урожай зерновых в этом году.
- Сильный ветер на Красную горку считается знаком, что лето будет бурным и непредсказуемым.
- Утренний туман на Антипасху — к грибному сезону.
- Увидеть в ночь на Красную горку умершего родственника — к добру, это значит, что он приглядывает за человеком и оберегает.
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Елена Генералова