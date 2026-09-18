Глава подмосковных молодогвардейцев Алумянц проголосовала в Серпухове
Руководительница регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», муниципальный депутат Серпухова Диана Алумянц проголосовала в своём родном городе. Об этом сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
На избирательный участок она пришла вместе с группой молодогвардейцев.
«Своё утро мы начали с того, чтобы прийти на участок и проголосовать. Я не одна, а со своей командой. У меня некоторые ребята голосуют сегодня впервые, поэтому для них это особо торжественный день», — отметила Диана.Она добавила, что члены «Молодой Гвардии» активно участвуют в проведении голосования.
«Большая часть команды у нас сегодня работает. Свыше 100 молодогвардейцев — члены и председатели участковых избирательных комиссий, 500 ребят сегодня работают наблюдателями, и больше 800 — волонтёрами: они помогают маломобильным и пожилым избирателям», — пояснила Алумянц.Она добавила, что в оставшиеся дни голосования планирует ездить по избирательным участкам региона, знакомится с людьми и помогать поддерживать праздничную атмосферу и порядок на голосовании.
В Московской области проводятся выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов. Голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября.