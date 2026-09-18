ЦИК: явка на выборах в Госдуму к 14:00 мск составила 10,41%
К 14:00 мск явка на выборах депутатов Госдумы достигла 10,41%. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из информационного центра ЦИК.
По информации онлайн-табло Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, этот показатель относится к выборам в Госдуму девятого созыва по федеральному округу и по одномандатным округам. При подсчёте явки Центризбирком учитывает в том числе и тех избирателей, кто проголосовал досрочно.
Кроме того, в ЦИК сообщили, что в дни голосования на избирательных участках будут работать почти 400 тысяч наблюдателей. Они следят за ходом голосования и подсчётом голосов. Эти люди представляют кандидатов, политические партии и общественные палаты.
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