«Паводок отступает»: В Кузбассе зафиксировали снижение уровня воды в реках

01 мая 2026, 20:29

Уровень Томи в Кемерове снизился за ночь на 10 см и достиг 764 см

Фото: Istock/Marc Bruxelle

В Кемерове паводковая ситуация улучшается. За ночь уровень воды в реке Томь снизился на 10 см и теперь составляет 764 см. В верховьях реки, в том числе в районе Новокузнецка, вода тоже отступает — там уровень упал на 41 см.





Как сообщает Сiбдепо, оперативные группы администрации города и службы ГО и ЧС продолжают круглосуточно мониторить прибрежные территории. Ситуацию оценивают как стабильную, но городские службы остаются в режиме повышенной готовности.



Спецтехника готова к оперативному выезду, пункты временного размещения (ПВР) подготовлены к приёму жителей, контроль за уровнем воды ведётся непрерывно. Отмечается, что обстановка стабилизируется и в Белове. Уровень воды в реке Бачат снизился на 40 сантиметров по сравнению с максимальным показателем и составляет два метра 70 сантиметров.

«Вода полностью ушла из 34 домов микрорайона Треугольник и остаётся только в трёх домах. В огородах жителей микрорайона наблюдаем положительную динамику по снижению уровня воды», — сообщил глава округа Сергей Алексеев.