Пенсионерам грозит тюрьма: названы пять главных запретов, связанных с выплатами

Российским пенсионерам грозит ответственность за нарушение ряда правил при получении выплат. О том, как не преступить закон расскажет редакция «Радио 1».





Уход за нетрудоспособным

Несколько льгот одновременно

Пенсионеры не могут оформлять уход за нетрудоспособными родственниками старше 80 лет или инвалидами первой группы. Такое право имеют только трудоспособные неработающие граждане, не получающие пенсии или пособия по безработице. Если соответствующие документы все же были оформлены и гражданину приходят социальные выплаты, это может быть квалифицировано как мошенничество.Пенсионерам запрещено получать пенсию или другие социальные выплаты по двум основаниям одновременно.





Например, пенсионер МВД, получающий пенсию за выслугу лет, не может обратиться в СФР с заявлением о получении выплат по старости. В случае, если пожилой гражданин совершит такие действия, его могут привлечь к ответственности по статье о мошенничестве.





Неактуальные данные об иждивенце





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Замалчивание данных о переезде

В том случае, если несовершеннолетний гражданин, находящийся на иждивении у пенсионера, был отчислен из учебного заведения или сменил форму обучения, об этом нужно сообщить в СФР. Замалчивание такого факта грозит пенсионеру ответственностью.О своем решении сменить место жительство пенсионеры также должны сообщить в СФР. Если этого не сделать, гражданину грозит не только возврат необоснованной переплаты, но и возбуждение уголовного дела.





Получать пенсию и работать