Пенсионерам грозит тюрьма: названы пять главных запретов, связанных с выплатами

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Российским пенсионерам грозит ответственность за нарушение ряда правил при получении выплат. О том, как не преступить закон расскажет редакция «Радио 1».
Уход за нетрудоспособным
Пенсионеры не могут оформлять уход за нетрудоспособными родственниками старше 80 лет или инвалидами первой группы. Такое право имеют только трудоспособные неработающие граждане, не получающие пенсии или пособия по безработице. Если соответствующие документы все же были оформлены и гражданину приходят социальные выплаты, это может быть квалифицировано как мошенничество.
Несколько льгот одновременно
Пенсионерам запрещено получать пенсию или другие социальные выплаты по двум основаниям одновременно.
Например, пенсионер МВД, получающий пенсию за выслугу лет, не может обратиться в СФР с заявлением о получении выплат по старости. В случае, если пожилой гражданин совершит такие действия, его могут привлечь к ответственности по статье о мошенничестве.
Неактуальные данные об иждивенце
В том случае, если несовершеннолетний гражданин, находящийся на иждивении у пенсионера, был отчислен из учебного заведения или сменил форму обучения, об этом нужно сообщить в СФР. Замалчивание такого факта грозит пенсионеру ответственностью.
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Замалчивание данных о переезде
О своем решении сменить место жительство пенсионеры также должны сообщить в СФР. Если этого не сделать, гражданину грозит не только возврат необоснованной переплаты, но и возбуждение уголовного дела.
Получать пенсию и работать
Получать пенсионные выплаты и продолжать трудиться можно, однако претендовать на определенные виды доплат, положенные только безработным пенсионерам, запрещено законом. Речь идет о доплате к пенсии до прожиточного минимума, доплате за сельский стаж и социальной пенсии по старости, назначаемой при отсутствии требуемого стажа или баллов.
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Анастасия Хохлова