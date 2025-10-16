В Москве на СВХ столкнулись несколько автомобилей, двое детей пострадали
На Северо-Восточной хорде (СВХ) в районе Измайлово в четверг вечером произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. Движение затруднено из-за аварии. Об этом сообщили Telegram-каналы департамента транспорта Москвы и столичной прокуратуры.
В результате столкновения машин пострадали двое детей в возрасте 9 и 12 лет. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.
«Движение в сторону шоссе Энтузиастов затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — уточнили в пресс-службе депртанса столицы.Прокуратура Восточного административного округа взяла под контроль расследование инцидента. На месте работают оперативные службы города, устанавливая все обстоятельства случившегося.
