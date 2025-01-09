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«Пенсия» Тамбиева в миллиард перейдет государству: как экс-следователь брал взятки в биткоинах и какое заявление он сделал в суде

Фото: istockphoto / bizoo_n

Фото: istockphoto / bizoo_n

Судебные приставы приступили к передаче биткоинов бывшего следователя СК РФ Марата Тамбиева в Россию. У осуждённого конфискуют криптовалюту на сумму более одного миллиарда рублей. Сколько Тамбиев вымогал у хакеров и что ему грозит — расскажет «Радио 1».


Судебные приставы приступили к передаче криптовалюты бывшего следователя Следственного комитета России Марата Тамбиева в пользу государства. Ожидается изъятие более одного миллиарда рублей в биткоинах, хранящихся на аппаратном кошельке Ledger Nano X. Данное исполнение решения суда было начато в рамках судебного процесса, который предусматривает обращение криптовалютных активов в государственную казну.

Кроме того, с Тамбиева взыскиваются 15 тысяч рублей в качестве исполнительского сбора. Вдобавок, на имущество экс-следователя наложен арест по другому исполнительному делу, которое в настоящее время также рассматривается.

Получил взятку на сумму 7,3 миллиарда рублей


Марата Тамбиева арестовали в марте 2022 года по обвинению в получении взятки в размере 7,3 миллиарда рублей. Расследование показало, что бывший руководитель следственного отдела Следственного комитета по Тверскому району Москвы и бывшая следователь Кристина Ляховенко требовали от хакеров из группы Infraud Organization 2718 биткоинов. Киберпреступники сами обратились в ФСБ с жалобой на взяточников.

Взятку оценили в 26,9 миллиарда рублей по курсу на 9 января.

Бывший следователь был приговорён к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима по статье 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (получение взятки), однако сам Тамбиев свою вину отрицает.

Марат Тамбиев будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, бывшего следователя оштрафовали на 500 миллионов рублей и лишили звания «майор юстиции».

Бывший следователь СК РФ Марат Тамбиев (фото: РИА Новости / Сергей Бобылев)

Улыбался в суде


Тамбиев выслушал приговор с улыбкой и даже пошутил на камеру. Он сообщил, что возможно ​будет преподавать.

«Если быть, то быть лучшим», — добавил бывший следователь.

Он также выразил надежду на то, что справедливость восторжествует и его история предстанет в совершенно ином свете.

Ляховенко была обвинена по статьям Уголовного кодекса «Превышение должностных полномочий», «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности», а также в получении взятки в особо крупном размере. В результате она была лишена свободы на девять лет.

Бывший следователь СК РФ Марат Тамбиев (фото: РИА Новости / Сергей Бобылев)

Изъятие имущества


В апреле 2022 года следователь стал участником коррупционной схемы, получив взятку от членов хакерской группировки Infraud Organization. В обмен на деньги он обещал не арестовывать активы преступников. Биткоины были обнаружены на компьютере Тамбиева в папке с названием «Пенсия». По информации из СМИ, мужчина получал взятки «как зарплату».

Следствие наложило арест на рекордсмена-взяточника из МВД на 2,1 миллиарда
Следствие наложило арест на рекордсмена-взяточника из МВД на 2,1 миллиарда

В ноябре 2024 года первый заместитель генерального прокурора России Анатолий Резинкин подал иск в суд с требованием конфисковать имущество Тамбиева, осужденного за получение самой крупной взятки в истории страны на сумму 7,3 миллиарда рублей. Иск был направлен в Никулинский суд Москвы. В рамках иска прокуратура настаивает на изъятии в пользу государства квартиры, двух парковочных мест и двух нежилых помещений, расположенных в Одинцовском районе Подмосковья, а также мотоциклов Ducati Diavel и Honda.

Кроме того, в прокуратуре усомнились в происхождении средств, на которые приобрели квартиру в Черкесске и автомобили Ауди Q7 и Porsche Macan S, стоимость которых составляет 16 миллионов рублей. Для обеспечения иска Генеральная прокуратура потребовала ареста денежных средств на банковских счетах Тамбиева, а также его недвижимости. Также прокуратура потребовала наложить арест на активы двоюродного дяди осужденного, у которого квартира в Одинцово и четыре нежилых помещения.

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#биткоин
Власти итальянского города Белькастро запретили населению болеть
09 января 2025, 13:21

Фото: istockphoto/SARINYAPINNGAM

В небольшом городке Белькастро на юге Италии отныне запрещено болеть на законодательном уровне. Мэр города в провинции Калабрия Антонио Торкья издал указ, согласно которому местные жители обязаны «избегать заражения любыми заболеваниями, которые требуют оказания медпомощи, особенно экстренной».
Таким образом глава городской администрации хотел подчеркнуть недостаточный объём ресурсов в области здравоохранения, передаёт РБК. Мэр подчеркнул также, что к этому его указу следует относиться «с долей иронии».

В Белькаастро, согласно последней переписи населения, проживают около 1,3 тысячи человек. Примерно половина из них — пожилые люди. В городе есть медицинский центр, но он часто бывает закрыт — не хватает специалистов. Врачи не работают по выходным, в праздники и в ночное время по будним дням. Ближайший пункт неотложной помощи находится в 45 километрах.

По словам словам Торкья, его указ — это не просто провокация, а крик о помощи, способ привлечь внимание властей страны к совершенно неприемлемой ситуации.

О непростой ситуации в области здравоохранения в Италии известно давно. Например, многие итальянцы предпочитают ездить лечиться в соседнюю Албанию. Там медицинские услуги обходятся значительно дешевле, а многие врачи говорят по-итальянски.

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#италия
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В лагерях Подмосковья зимние каникулы провели свыше 5 тысяч детей
09 января 2025, 13:21

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Более 5 тысяч детей отдохнули на зимних каникулах в 29 лагерях Московской области, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
«Этой зимой в Подмосковье работали 29 загородных лагерей, где провели свои каникулы 5 тысяч детей. (…) Сейчас начался очередной учебный модуль, и дети, наполненные яркими впечатлениями, отправились в школу», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
В министерстве добавили, что в подмосковных детских лагерях разрабатывают свою программу на каждую смену. В зависимости от погоды, возраста ребят и их интересов им предлагаются различные развлечения как в помещениях, так и на свежем воздухе. К примеру, в помещениях дети могут играть в аэрохоккей и биллиард, плавать в бассейне и посещать мастер-классы, а на улице — кататься на лыжах, коньках или играть в снежки.

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#дети
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#детские лагеря
#московская область
#подмосковье
#новогодние каникулы
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«Ростех» направил в войска новые дроны «Депеша» грузоподъёмностью до 200 кг
09 января 2025, 13:21

Фото: istockphoto/Dmitry Shchukin

Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в «Ростех», поставил в войска партию новых колёсных дронов «Депеша». Эти машины оснащены специальными модулями и способны нести груз до 200 килограммов.
Об этом госкорпорация сообщила в своём телеграм-канале. В сообщении указано, что «Депеша» представляет собой многофункциональную платформу на колёсном шасси, управляемую дистанционно. Эти машины направлены в войска в рамках выполнения гособоронзаказа.

Как рассказали представители изготовителя, универсальная конструкция платформы позволяет монтировать на ней самое разное оборудование, поэтому дрон можно использовать для решения самого широкого спектра задач. Например, машина способна быстро доставлять на передовую грузы общей массой до 200 килограммов — оружие, боеприпасы, провизию. Кроме того, на ней можно эвакуировать раненых в тыл.

Дрон «Депеша» оснащён независимой подвеской, двигатели находятся в каждом из четырёх колёс. Дальность хода машины составляет до 30 километров. Элементы роботизации платформы обеспечивает программно-аппаратный комплекс «Прометей».

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#боеприпасы
#оборудование
#машины
#машина
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В Подмосковье стартует конкурс чтецов для детей-инофонов
09 января 2025, 13:04

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Региональный конкурс чтецов среди детей, для которых русский язык не является родным, стартует в Московской области, участие в нём могут принять ученики подмосковных школ с первого по одиннадцатый классы, сообщает пресс-служба Минобразования региона.
«Конкурс чтецов «О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!» проводит Центр содействия адаптации детей-инофонов при Корпоративном университете развития образования. Участникам предлагается прочесть наизусть стихи из произведения русской классической литературы XVIII-XX вв. Продолжительность выступления должна составлять не более трёх минут», — говорится в сообщении.
Конкурс будет проходить в три этапа. Первый — школьный — проводится с 9 по 31 января, второй — муниципальный — с 3 по 14 февраля. А третий этап состоится 21 февраля на базе Корпоративного университета развития образования.

Подробная информация об условиях участия в конкурсе, подаче заявок и критериях оценки выступлений размещена по ссылке.

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#подмосковье
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В Подмосковье внесли в кадастр информацию о заказнике «Урочище «Верёвкин бугор»
09 января 2025, 12:50

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Важные сведения о подмосковном природном заказнике «Урочище «Верёвкин бугор» внесли в госреестр недвижимости, эти сведения касаются границ заказника и режима особой охраны, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Заказник «Урочище «Верёвкин бугор» является охраняемой природной территорией регионального значения. Здесь обитают более двух с половиной десятков видов животных, растений и лишайников из Красной книги России, а также 44 вида животных, занесённых в Красную книгу Московской области, включая серого сорокопута, чёрного аиста, змееяда, степного луня и кулика-сороку», — говорится в сообщении.
Внесение в кадастр информации о границах заказника и установленном в этих границах режиме охраны природы, обеспечит дополнительную защиту редких видов.

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Российским водителям напомнили о необходимости воздержаться от алкоголя после ДТП
Верховный суд: водитель не должен употреблять алкоголь после ДТП
09 января 2025, 12:32

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Попавший в ДТП водитель не вправе употреблять алкоголь, даже в случае отсутствия к нему претензий и его он является единственным участником аварии. Об этом напомнили в Верховной суде России.
Отмечается, что такое напоминание связано с жалобой жителя Карелии, направленной в высшую судебную инстанцию. Из материалов следует, что мужчина во время движения вылетел в кювет, из-за чего произошла полная деформация кузова его автомобиля. Он связался с владельцем машины, который не предъявил ему никаких претензий в связи с ДТП, после чего выпил спиртное.

Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД констатировали, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, после чего суд лишил его права управления транспортными средствами на 1,5 года и выписал штраф в размере 30 тысяч рублей. Мужчину признали виновным по статье о невыполнении обязанностей в связи с ДТП.

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#алкоголь
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Жителей Московской области призвали не выходить на лёд
09 января 2025, 12:31

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В столичном регионе в последние дни температура воздуха часто «переходит через ноль», и при плюсовых температурах идут дожди, всё это истончает лёд на водоёмах и делает его ненадёжным, поэтому ходить по нему опасно. Такое предупреждение выпустили специалисты министерства экологии и природопользования Московской области.
«Из-за колебаний температур лёд, который формируется на подмосковных водоёмах, тонкий и не способен выдержать вес человека. Прогулка по такому льду угрожает здоровью и жизни», — говорится в сообщении.
В Минэкологии области призвали не выходить на лёд и провести беседу с детьми на эту тему, особенно подчеркнув, что лёд сейчас — не место для игр. Специалисты также напомнили, что если вы стали свидетелем происшествия на водоёме или заметили людей на льду, немедленно сообщите об этом в единую службу спасения по телефону 112.

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#подмосковье
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Пассажиры Мострансавто совершили в новогодние праздники более 9,4 млн поездок
09 января 2025, 12:11

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 9,4 млн поездок совершили пассажиры на автобусах компании «Мострансавто» в дни новогодних каникул — с 29 декабря по 8 января, при этом самым загруженным оказался первый праздничный выходной, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Наиболее интенсивный пассажиропоток на маршрутах Мострансавто был зафиксирован в воскресенье, 29 декабря. В этот день было совершено около 1,1 млн поездок», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что свыше 4,2 млн поездок было сделано по социальным картам. Ещё около 3,5 млн поездок пассажиры оплатили банковскими картами и 1,7 млн поездок — транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».
Автовокзалы, станции и некоторые автобусы компании «Мострансавто» были по-новогоднему украшены, а в салонах звучали поздравления от Деда Мороза.

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#подмосковье
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В Подмосковье 11 января проведут две выездные встречи по «гаражной амнистии»
09 января 2025, 11:57

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Две первые в наступившем году выездные консультации по вопросам «гаражной амнистии» проведут в субботу, 11 января, специалисты БТИ Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минимущества.
«Выездные встречи состоятся на территории гаражного кооператива «Южный» в Одинцовском округе по адресу: город Одинцово, улица Южная, дом №22А, а также в ГСК-5 в посёлке Глебовский городского округа Истра. Обе встречи начнутся в 11:00», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что «гаражная амнистия», в рамках которой можно по упрощённой схеме зарегистрировать гаражный бокс и землю под ним, действует до 1 сентября 2026 года. Подробнее узнать об этой программе можно по телефону горячей линии БТИ: 8 (498) 568-88-88. Кроме того, ответы на все интересующие вопросы жители могут получить через форму обратной связи на сайте БТИ Подмосковья.

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