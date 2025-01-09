«Пенсия» Тамбиева в миллиард перейдет государству: как экс-следователь брал взятки в биткоинах и какое заявление он сделал в суде

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Судебные приставы приступили к передаче биткоинов бывшего следователя СК РФ Марата Тамбиева в Россию. У осуждённого конфискуют криптовалюту на сумму более одного миллиарда рублей. Сколько Тамбиев вымогал у хакеров и что ему грозит — расскажет «Радио 1».
Судебные приставы приступили к передаче криптовалюты бывшего следователя Следственного комитета России Марата Тамбиева в пользу государства. Ожидается изъятие более одного миллиарда рублей в биткоинах, хранящихся на аппаратном кошельке Ledger Nano X. Данное исполнение решения суда было начато в рамках судебного процесса, который предусматривает обращение криптовалютных активов в государственную казну.
Кроме того, с Тамбиева взыскиваются 15 тысяч рублей в качестве исполнительского сбора. Вдобавок, на имущество экс-следователя наложен арест по другому исполнительному делу, которое в настоящее время также рассматривается.
Получил взятку на сумму 7,3 миллиарда рублей
Марата Тамбиева арестовали в марте 2022 года по обвинению в получении взятки в размере 7,3 миллиарда рублей. Расследование показало, что бывший руководитель следственного отдела Следственного комитета по Тверскому району Москвы и бывшая следователь Кристина Ляховенко требовали от хакеров из группы Infraud Organization 2718 биткоинов. Киберпреступники сами обратились в ФСБ с жалобой на взяточников.
Взятку оценили в 26,9 миллиарда рублей по курсу на 9 января.
Бывший следователь был приговорён к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима по статье 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (получение взятки), однако сам Тамбиев свою вину отрицает.
Марат Тамбиев будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, бывшего следователя оштрафовали на 500 миллионов рублей и лишили звания «майор юстиции».
Бывший следователь СК РФ Марат Тамбиев (фото: РИА Новости / Сергей Бобылев)
Улыбался в суде
Тамбиев выслушал приговор с улыбкой и даже пошутил на камеру. Он сообщил, что возможно будет преподавать.
«Если быть, то быть лучшим», — добавил бывший следователь.
Он также выразил надежду на то, что справедливость восторжествует и его история предстанет в совершенно ином свете.
Ляховенко была обвинена по статьям Уголовного кодекса «Превышение должностных полномочий», «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности», а также в получении взятки в особо крупном размере. В результате она была лишена свободы на девять лет.
Бывший следователь СК РФ Марат Тамбиев (фото: РИА Новости / Сергей Бобылев)
Изъятие имущества
В апреле 2022 года следователь стал участником коррупционной схемы, получив взятку от членов хакерской группировки Infraud Organization. В обмен на деньги он обещал не арестовывать активы преступников. Биткоины были обнаружены на компьютере Тамбиева в папке с названием «Пенсия». По информации из СМИ, мужчина получал взятки «как зарплату».
Следствие наложило арест на рекордсмена-взяточника из МВД на 2,1 миллиарда
В ноябре 2024 года первый заместитель генерального прокурора России Анатолий Резинкин подал иск в суд с требованием конфисковать имущество Тамбиева, осужденного за получение самой крупной взятки в истории страны на сумму 7,3 миллиарда рублей. Иск был направлен в Никулинский суд Москвы. В рамках иска прокуратура настаивает на изъятии в пользу государства квартиры, двух парковочных мест и двух нежилых помещений, расположенных в Одинцовском районе Подмосковья, а также мотоциклов Ducati Diavel и Honda.
Кроме того, в прокуратуре усомнились в происхождении средств, на которые приобрели квартиру в Черкесске и автомобили Ауди Q7 и Porsche Macan S, стоимость которых составляет 16 миллионов рублей. Для обеспечения иска Генеральная прокуратура потребовала ареста денежных средств на банковских счетах Тамбиева, а также его недвижимости. Также прокуратура потребовала наложить арест на активы двоюродного дяди осужденного, у которого квартира в Одинцово и четыре нежилых помещения.
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