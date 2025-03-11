«Мы будем на свадьбе»: Николаева ответила Волочковой

Слева направо: Анастасия Волочкова, Никита Григорян, Ариадна Волочкова (Фото: Telegram/volochkova_anastasiya)
Телеведущая Елена Николаева, которая замужем за бывшим мужем балерины Анастасии Волочковой Игорем Вдовиным, заявила журналистам KP.RU, что будет на свадьбе дочери экс-примы Большого Ариадны.
«Мы все будем именно на свадьбе. Она пройдет в Москве. В Санкт-Петербурге будет венчание, и ребята хотели провести его тихо. Это вообще, как вы понимаете, довольно тихое событие. Таинство, я бы сказала», — прокомментировала собеседница.Она добавила, что люди, готовящиеся к венчанию, должны быть на расстоянии, ведь подготовка к этому событию требует соблюдения определенных правил.
В конце февраля Волочкова заявляла, что Игорю Вдовину прийти на свадьбу Ариадны может помешать Николаева.
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