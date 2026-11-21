Пентагон обнародовал новые видео и документы с НЛО
Пентагон обнародовал восьмой сборник файлов, касающихся зафиксированных неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом говорится на сайте Министерства воны США.
В новый пакет вошли 40 текстовых документов и три видео с архивными записями с военных сенсоров, а также отчет ЦРУ 1952 года об оценке сообщений о «летающих тарелках».
Опубликованные видео были сняты в 2020, 2023 и 2026 годах. На одном из них запечатлен объект, замеченный рядом с кораблем ВМС США на Ближнем Востоке. По данным отчета, примерно 20% обнаруженных объектов квалифицированы как необъяснимые.
20 ноября Пентагон рассекретил новый пакет документов, согласно которым в период с 1947 по 1952 год поступило около 1,5 тысячи обращений о НЛО.
Ранее сообщалось, что на Аляске рядом с военной базой США заметили НЛО, похожий на гигантскую медузу.
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