На Аляске рядом с военной базой США заметили НЛО, похожий на гигантскую медузу
Гигантский объект, похожий на медузу, заметили в небе над Анкориджем на Аляске недалеко от военной базы США. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на очевидца.
По данным газеты, инцидент, о котором стало известно в ноябре, произошёл ещё 15 июня 2026 года около 22:13 по местному времени. Женщина по имени Сара Джейн Осборн фотографировала радугу, когда над деревьями появился тёмный объект со свисающими «отростками», которые двигались независимо друг от друга. Объект также поворачивался из стороны в сторону.
Осборн заметила его, предположительно, недалеко от объединённой базы Эльмендорф — Ричардсон. По её оценке, объект был виден около трёх минут, после чего исчез.
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