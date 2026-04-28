«Перебрал с алкоголем»: Милонов оценил оскорбления в свой адрес на премии «Шансон года»

28 апреля 2026, 09:39

Милонов назвал алкоголь причиной оскорблений в свой адрес на «Шансоне года»

Виталий Милонов (Фото: Telegram @govoritmilonov)

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что на публичных мероприятиях его нередко хотят вывести на эмоции, однако это бесполезно, поскольку он равнодушно к этому относится.





В разговоре с Общественной Службой Новостей парламентарий отметил, что мужчина, который в рамках премии «Шансон года» выкрикивал из зрительного зала оскорбления в его адрес, перебрал с алкоголем.





«Просто человек перебрал спиртного и начал орать. Я, честно говоря, не стал даже вслушиваться в то, что он там говорит. Не считаю это каким-то скандалом или особо важным событием, на который стоит обращать внимание. Таких историй было столько, что я сбился со счету», — пояснил Милонов.