Переселенцы из аварийного жилья в посёлке Туголесский Бор получили новые квартиры

Фото: Минжилполитики МО
Более 130 жителей посёлка Туголесский Бор городского округа Шатура получили ключи от новых квартир по программе расселения аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минстроя.
В новостройку переедут жильцы четырёх домов улиц Октябрьская, Клубная и Горького. Общая площадь расселяемого жилья составит 2,5 тыс кв м.
Он уточнил, что будут расселены аварийные дома на улице Октябрьской революции, Фридриха Энгельса, Третьего Интернационала №1, МОГЭС и Урицкого.
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«В ближайшее время в городском округе Шатура отметят новоселье ещё 62 семьи, которые переедут в новостройку на улице Химиков в Рошале. Всего будет расселено более 3 тысяч «квадратов» непригодного жилья», – поделился планами министр стройкомплекса региона Владимир Локтев.
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Лора Луганская