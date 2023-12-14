Переселенцы из аварийного жилья в посёлке Туголесский Бор получили новые квартиры

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова наградили многодетных и приёмных родителей, дети которых добились высоких результатов в спорте и творчестве. Награды получили более 40 человек, в том числе члены семей участников спецоперации.