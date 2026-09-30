«Секретная проверка»: эксперт назвал пять фраз, по которым можно распознать мошенника
Мошенники постоянно меняют легенды и могут представляться сотрудниками банка, полиции, маркетплейсов, управляющих компаний или «Госуслуг». Однако их главная задача остаётся прежней — заставить человека испугаться, начать действовать как можно быстрее и перестать проверять информацию.
Заместитель генерального директора по информационной безопасности финансового маркетплейса «Сравни» Никита Блисс в беседе с RT назвал пять фраз, после которых разговор лучше сразу прекратить.
«Переведите деньги на безопасный счёт» — такой фразы, по словам эксперта, достаточно, чтобы заподозрить обман. «Безопасных счетов» для защиты средств не существует.
«Назовите код из СМС» — ещё один явный повод насторожиться. Код может подтверждать вход в личный кабинет, финансовую операцию или изменение персональных данных. Ни сотрудники банка, ни представители «Госуслуг» и государственных служб не должны запрашивать такие коды по телефону.
«На ваше имя оформляют кредит» или «По вашему счёту проходит подозрительная операция» — подобными словами злоумышленники пытаются напугать человека и заставить его срочно перевести деньги либо раскрыть данные банковской карты.
«Срочно установите приложение, чтобы защитить деньги» — ещё одна распространённая схема. Под предлогом защиты средств мошенники могут попытаться получить удалённый доступ к смартфону и банковским приложениям.
И наконец, фраза «Никому не говорите о нашем разговоре — идёт секретная проверка». По словам Блисса, требование сохранить разговор в тайне и давление на срочность нужны злоумышленникам, чтобы человек не успел посоветоваться с близкими или самостоятельно связаться с настоящей организацией.
Если собеседник использует подобные формулировки, эксперт рекомендует положить трубку и не перезванивать на номер, который высветился на экране. Лучше самостоятельно найти официальный номер банка, ведомства или сервиса и связаться с ним.
Если код уже был сообщён или деньги успели перевести, необходимо как можно скорее заблокировать карту, сменить пароли от почты и «Госуслуг», связаться с банком по официальному номеру и обратиться в полицию.
Читайте также: