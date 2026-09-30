«Секретная проверка»: эксперт назвал пять фраз, по которым можно распознать мошенника

30 сентября 2026, 20:16

Эксперт Блисс рассказал, какие фразы по телефону должны сразу насторожить

Фото: Istock / Thx4Stock

Мошенники постоянно меняют легенды и могут представляться сотрудниками банка, полиции, маркетплейсов, управляющих компаний или «Госуслуг». Однако их главная задача остаётся прежней — заставить человека испугаться, начать действовать как можно быстрее и перестать проверять информацию.