Пережившие измену люди рассказали о главных тревожных звоночках неверности

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Люди, пережившие измену, рассказали на форуме Reddit в разделе AskReddit о главных тревожных звоночках, которые говорят о неверности партнера.
Также многие вспомнили про старое доброе «задержалась на работе». Пользователь с ником OkTie333 поделился, что его попросили больше времени провожть с друзьями.
Девушка с ником DepartmentOfCynism рассказала, что не было никаких признаков измены.
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«Потом я рано вернулся домой и застал ее в постели с другим», — поделился молодой человек.
«Мне рассказали другие через несколько месяцев после нашего разрыва по другому поводу. Никаких знаков, странных тайн, непонятных вещей. Вот с этим труднее всего смириться, с полным отсутствием признаков измены», — рассказала девушка.Читайте также:
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Алина Юрчак