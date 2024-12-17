Пермский архив передал военным в зоне СВО чебурашек

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«Благодарим Государственный архив Пермского края за вкусняшки, чай, носки и замечательных чебурашек», — сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный гуманитарный центр.Кроме того, в середине декабря гуманитарный центр направил 17 тонн груза на курское и донецкое направления. Более 10 тонн вещей, продуктов и техники, в том числе пять квадроциклов, тележки для подвоза боекомплектов, средства радиоэлектронной борьбы, собрали для военных в зоне СВО в пермском благотворительном фонде «Единый центр поддержки».
В социальных сетях пользователи часто пишут, что чебурашка стал негласным символом российских военных, участвующих в СВО, пишет РИА Новости.
Ранее уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская посетила пункт временного размещения «Родник» в городском округе Королёв, где пребывают жители ДНР и ЛНР. Омбудсмен приехала туда вместе с делегацией Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в России.
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