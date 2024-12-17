Пермский архив передал военным в зоне СВО чебурашек

С остановочных павильонов, расположенных на дороге в селе Михеево и на улице Новошоссейной в посёлке совхоза Сафоновский Раменского района, а также на улицах Ленина в деревне Ивашово, в селе Кудиново и на Фабричном шоссе в Старой Купавне Богородского района была удалена незаконная реклама.



Также несанкционированные рекламные объявления были убраны с дорожных знаков на улицах Волковской в Люберцах, Мира во Фрязине и 7-й Дивизии в Раменском районе. Кроме того, знаки были очищены от вандальных надписей на улице Московской в Долгопрудном.





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