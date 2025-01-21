Первая пациентка с раком крови прошла лечение российским препаратом «Утжефра»

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Первая пациентка с онкологическим заболеванием крови прошла начальный этап лечения препаратом «Утжефра», сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу НМИЦ гематологии Минздрава России.
«Первый пациент, который был включен в клиническое исследование первого отечественного CAR-T-клеточного препарата «Утжефра», завершил первый этап лечения без осложнений», — отмечалось в сообщении пресс-службы.
В настоящий момент 59-летняя пациентка начала амбулаторное лечение для того, чтобы была возможность оценить влияние препарата в долгосрочной перспективе.
Подчеркивалось, что результаты обследования подтвердили полный ответ на терапию и безопасность отечественного препарата.
Ранее сообщалось, что хирург-онколог, доктор медицинских наук Тимофей Горшенин рассказал, что основная специфика врача его специализации заключается в лечении осложнений, вызванных раком.
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