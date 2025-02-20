«За все нужно платить»: вернется ли иностранный автопром в Россию

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В России не ждут с распростертыми объятиями покинувший страну иностранный автопром, пишет РИА Новости, ссылаясь на главу Минпромторга Антона Алиханова.
«Знаете, мы никого с распростертыми объятиями не ждем. За все нужно будет платить, за все свое поведение. Мы будем, когда будет соответствующее поручение, готовить наше видение», — пояснил министр, отвечая на соответствующий вопрос.Ряд западных компаний покинул Россию на фоне спецоперации в Донбассе. Как отмечали эксперты, вернуться на российский рынок иностранному производителю будет непросто. В частности, политолог Евгений Михайлов говорил о том, что возврат зарубежных брендов может навредить национальной экономике.
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Никита Кротов