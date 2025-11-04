Появились подробности о россиянке, изрезанной мужем в Турции
Изрезанную мужем в турецкой Аланье россиянку выписали из больницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в городе.
Там отметили, что неадеквата задержали местные полицейские. В скором времени состоится предварительное заседание, на котором решится вопрос о мере пресечения.
Напомним, все произошло 3 ноября в районе Махмутлар. Мужчина подкараулил жену на одной из улиц, чтобы поговорить о предстоящем разводе. В один момент словесная перепалка переросла в поножовщину.
Пострадавшая с множественными ранениями упала на землю, а нападавший попытался скрыться. Вскоре женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.
