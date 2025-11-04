Появились подробности о россиянке, изрезанной мужем в Турции

04 ноября 2025, 14:19

Изрезанную мужем в Турции россиянку выписали из больницы

Фото: iStock/wutwhanfoto

Изрезанную мужем в турецкой Аланье россиянку выписали из больницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в городе.